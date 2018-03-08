Prof. Dr. Ekmekçioğlu’ndan böbrek sağlığı ile ilgili öneriler

Memorial Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Ekmekçioğlu, 8 Mart Dün Böbrek Günü’nde, böbrek sağlığına dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de en yaygın görülen böbrek rahatsızlığının, böbrek taşı hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Ekmekçioğlu, “Bu hastalıkta çoğu zaman taş kendiliğinden düşebilir ama biz hekimler taş hastalığını kronik hastalık sayarız. Çünkü taş düşüren bir kişinin, 10 yıl içerisinde tekrar taş düşürme riski vardır” dedi.

Böbrek sağlığına dikkat etmenin püf noktasının, yeterli miktarda su içmekten geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Ekmekçioğlu, genel olarak şu önerilerde bulundu.

“ Genel önerilerimiz: sıvısını yeterli miktarda, günde 3 litre olacak kadar alsın. Bir su bardağı taze sıkılmış limonu su ile 1 buçuk litreye tamamlaması ve güne yayarak tüketmesi yönünde. Kırmızı et ve tuzu kısıtlarlasa da taş tekrarlama riski yüzde 80 civarında azalır. Tuz tüketiminde böbrek yetmezliği dışındaki böbrek hastalıklarında kısıtlamaya gidilmesi gerekmez. Ancak zaten gıdalarda bile tuz olduğunu bildiğimiz için, günlük alınması gereken tuz miktarının üzerine yine de çıkılmamalıdır. Süt ürünlerinin normal miktarda tüketilmesinin yine böbrek açısından bir zararı yok. Ama kişi taş hastası ise ve çok fazla miktarda süt ürünü tüketiyorsa o zaman kısıtlamaya gidilmeli. Yine kireçli suların, çeşme sularının ve kaynak sularının bir mahsuru yok. Ancak mineralli sularda yine de çok aşırıya kaçmamak gerekiyor.”

Küçük taşlarda ağrı kesici ve bol su tüketilmesini önerdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ekmekçioğlu, düşürülemeyecek derecede büyük taşlarda ise cerrahi yöntemle tedavi uyguladıklarını sözlerine ekledi.