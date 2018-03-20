Prof. Dr. Gümürdülü: “Ağız kokusu hastalık değil, hastalık habercisi”

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, birçok kişinin hayatının bir döneminde mutlaka karşı karşıya kaldığı, utandıran ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen bir sorun olan ağız kokusunun hastalık değil, hastalık habercisi olabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Gümürdülü, çoğunlukla üst solunum yolları olmak üzere, bazı hastalıklar ile sistemik enfeksiyonlar, ilaçlar ve yiyeceklerin yüzde 90 ağız kokusuna neden olabileceğini söyledi. Gümürdülü, ağız kokusuna midede yaşayan ‘helikobakter pilori’ adlı bakterinin yaptığı enfeksiyonun da önemli yer tuttuğunu kaydetti.

Ağız kokusunun nedenleri

Tıpta ‘halitosis’ diye isimlendirilen ağız kokusunun başta mide ve bağırsak olmak üzere birçok nedenleri olabileceğine dikkat çeken Gümürdülü, “Bademcik iltihabı, sinüzit, larenjit ve farenjit gibi üst solunum yolları enfeksiyonları ağız içinde akıntı da yaparak kötü koku oluşturur. Sinüzit ve burun tıkanmasına neden olan tüm rahatsızlıklar nefesin ağız yoluyla alınmasına neden olur. Mide sıvısının yemek borusuna ağza gelmesi hali olan reflü ağız kokusu ve öksürüğe neden olabilir. Uzun süre bir şey yememek ve su içmemek, ağız kuruluğuna ve orada mikroorganizmaların faaliyetini artırır. Özellikle açlık sırasında gelen bir ağız kokusu varsa mutlaka yemek borusuyla ilgili olma ihtimali yüksektir. Mutlaka endoskopi yapılması gerekir. Eğer rahatsızlığın nedeni ‘helikobader pilori’ dediğimiz bir mikrop ise tedaviden sonra tamamen sorun olmaktan çıkmayabilmektedir” dedi.

Soğan, sarımsak, alkol, süt ürünleri, peynir, dişlerin arasında kalan yiyecekler, sigara kullanımı, dişte çürük ve apsenin bulunması, bademcik iltihabı ve uzun süreli açlık gibi nedenlerle de ağız kokusunun görülebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Gümürdülü, düzenli diş fırçalama, dil fırçalama ve diş ipi kullanımının temizlik için önemli olduğunu vurguladı.

Gece sindirim kanalında biriken gazların sabahları oluşturduğu kokunun herhangi bir sağlık problemi göstergesi olmadığını anlatan Gümürdülü, yeterli ağız hijyeni yapılmadan uykuya geçildiğinde ağızdaki yemek artıklarının yine kokuya zemin hazırladığını belirtti.