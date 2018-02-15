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Prof. Dr. Gümürdülü: "Hepatit B siroz olana kadar belirti vermeyebilir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 11:14 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, Türkiye’de her 100 kişiden 4’ünün Hepatit B hastası olduğunu söyleyerek "Hepatit B siroz olana kadar belirti vermeyebilir" dedi.
Prof. Dr. Gümürdülü toplumda yaygın olan ve halk arasında sarılık olarak bilinen Hepatit B hakkında önemli bilgiler vererek uyarılarda bulundu. Gümürdülü, her 100 kişiden 4’ünün Hepatit B taşıyıcısı olduğunu söyleyerek, hastalığın bulaşma yolları hakkında şunları söyledi:
"Hepatit B, kan nakliyle, anneden çocuğa, diş fırçasıyla, kuaförde yapılan manikür pedikürlerle, berberin kullandığı tıraş ürünlerinden, askeri koğuşlar, öğrenci yurtları gibi kalabalık yerlerde, bir arada yaşamaya bağlı geçişle görülebilir. Bu nedenle herkes bir kez hepatit tahlillerini yaptırılmalı. Çünkü bu hastalık siroza kadar hiçbir belirti vermeyebilir. Yaptıracağınız bir tahlille hayatınız kurtulabilir. Taşıcıysanız doktor kontrolleriyle sirozun önüne geçebilirsiniz. Eğer sizde Hepatit B varsa aile üyelerine bulaşıp bulaşmadığı konusunda da tedbir almalısınız. Aile için aşılama tedbiri oldukça önemlidir."

"İlaçla tedavi oldukça başarılı"
"Tek bir test ile Hepatit B taşıyıcısı olup olmadığınızı kolayca öğrenerek tedbir alabilirsiniz" diyen Prof. Dr. Gümürdülü, Hepatit B tanısı için ömür boyunca bir tek test yapılabileceğini belirterek, "Her yerde bu testi yaptırmak mümkün. Eğer taşıcıysanız HBsAg denilen testimiz pozitif çıkar ve artık her 3 ayda bir doktor kontrolüne gitmek zorundasınızdır. Doktor her gittiğinizde aynı işlemi yapacaktır belki bundan sıkılacaksınız ama sıkılmamalısınız çünkü sirozu engelleyecek nihai yol budur. Tedaviden hiç korkulmamalı. Eskiden tedavisi mümkün değildi. Günümüzde oldukça etkili tedavi sunan 2 ilaç vardır. Devlet bu ilaçları karşılıyor. Bu ilaçları günde bir kez alıp virüsün etkilerini çok büyük bir oranda azaltıyorsunuz. Hepatit B hayatın sonu değildir. 20 yıl önceki gibi çözümsüz de değildir. Hap olarak üretilen bu ilaçlar ilk olarak çok büyük bir oranda sirozu engelleyip, hastalığı geriletir ve ikinci olarak da Hepatit B’yi tedavi ederek virüsü ortadan kaldırabilir. Bu ilaçları 5 yıl kullananlarda yüzde 12 oranında iyileşme görüldü. Hepatit B hastaları mutlaka doktora gitsin ve tedavi olsunlar" dedi.

"3 doz aşı uygulanır"
Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon kişinin Hepatit B virüsü ile 750 bin civarında kişinin de Hepatit C virüsü ile enfekte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gümürdülü, aşılamanın ideal olarak, 1’er ay arayla 2 doz ve ilk aşıdan 6 ay sonra 3’üncü doz yapılarak uygulandığını ifade ederek, "Bu sürelerde belli bir esneklik olabilir; 1 ve 2. doz arası 2 hafta ile 4 ay, 2 ve 3. doz arasındaki süre 2 ay ile 18 ay arasında yapılırsa 3 dozluk şema tamamlanmış sayılır. İstenirse 5-7 yıllık aralıklarla bir doz rapel yapılarak bağışıklık sürdürülür. Hemodiyaliz hastası ve immün bozukluk hastalarına iki misli doz uygulanır. Hepatit C ve AİDS hastaları, sağlık çalışanları, damar içi uyuşturucu kullananlar, birden fazla cinsel partneri olanlar, eşcinseller, hastalığın görüldüğü bölgeye seyahat edenler, hemodiyaliz hastaları, sık kan alan hastalar özellikle aşılanmalıdır" diye konuştu.

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