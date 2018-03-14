Prof. Dr. Kurtoğlu: “Tuzu sınırlarken iyotu hayatınızdan çıkarmayın”

14-20 Mart Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan, Memorial Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, çok sayıda sağlık sorununu beraberinde getiren iyot eksikliği konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Günlük tuz tüketiminin 5-6 gramı aşmaması, erişkinlerin de günlük 150 mikrogram iyot alması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, “İyot eksikliği, anne karnından itibaren kişinin tüm hayatı boyunca pek çok sağlık sorunu yaşamasına neden olabiliyor. İyot yalnızca tuzda değil pek çok besinde bulunuyor. Bu nedenle iyottan zengin bir beslenme alışkanlığı kazanılması gerekiyor” dedi.

Erişkinler günlük 150 mikrogram iyot alınmalı

0-5 yaş arasındaki çocukların günlük 90 mikrogram, 6-12 yaş arasındakilerin 120 mikrogram ve erişkinlerin de günlük 150 mikrogram iyot alması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, iyot gereksinimin yüzde 90’ının gıdalardan, yüzde 10’unun da sudan karşılandığını dile getirdi. İyottan zengin gıdalar arasında balığın başı çektiğini ifade eden Prof. Dr. Kurtoğlu, “Süt, yoğurt, yumurta, et, hindi eti,ıspanak, soya fasulyesi, pazı, kabak, kuru fasulye, sarımsak, çilek ve kızılcık bulunmaktadır. Ancak bu ürünlerin yetiştiği bölgelerin toprak ve suyundaki iyot düzeyi de yeterli olmalıdır” diye konuştu.