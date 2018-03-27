HABER

Prof. Dr. Maranki, Hakkari’ne konferans verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 10:33 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Maranki, Hakkari’ne konferans verdi

Prof. Dr. Ahmet Maranki, Hakkari’de “Sağlıklı Düşün, Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” konulu bir konferans verdi.
Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Ahmet Maranki ile Sağlıklı Düşün, Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” konferansına Prof. Dr. Ahmet Maranki, eşi Elmas Maranki, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, eşi Büşra Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. “Sağlıklı Düşün, Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” hakkında slayt gösterimleri eşliğinde detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Maranki, sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı. Prof. Dr. Ahmet Maranki, kola başta olmak üzere gazlı içecekler, hamburger ve cips türü gıdaların zararları, çiftliklerde üretilen balıkların insan vücuduna verdiği zararlar, şeker, un ve tuzun zararları, kanser ve kronik hastaların mısır şurubu ile doğrudan bağlantısının bilimsel olarak kanıtlandığı ve mısır şurubunun ölüm saçması, oluşan parazitlerin insan vücuduna verdiği zararlar hakkında detaylı bilgiler verdi.
Sağılıklı yaşamak için doğal beslenmek gerektiğini ifade eden Maranki, “Süt yerine kaynatılmış peynir yiyin, keçi kefiri için, keçi sütü ve eti yiyin, çocukları gazlı içeceklerden uzak tutun, tavuk etini erkekler yemesin, çünkü göğüsleri büyütüyor. Çiftlik balıkları yerine doğal balıklar tüketin ve sağlıklı yaşam için erken uyuyun, erken kalkın ve sabah temiz hava alın” dedi.
Hakkarili vatandaşlar ise, hastalıkları ile ilgili sorular sorarak bilgi almaya çalıştılar. Program sonunda Vali Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak ve Belediye Başkan Vekili Cünyet Epcim tarafından Prof. Dr. Ahmet Maranki’ye Hakkari kilimi hediye edildi.

Prof. Dr. Maranki, Hakkari’ne konferans verdi

Prof. Dr. Maranki, Hakkari’ne konferans verdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 yıl boyunca kaşıntısı geçmedi...Kızı için 3 ayda 15 kilo verdi!

7 yıl boyunca kaşıntısı geçmedi...Kızı için 3 ayda 15 kilo verdi!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.