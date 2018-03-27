Prof. Dr. Maranki, Hakkari’ne konferans verdi

Prof. Dr. Ahmet Maranki, Hakkari’de “Sağlıklı Düşün, Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” konulu bir konferans verdi.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Ahmet Maranki ile Sağlıklı Düşün, Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” konferansına Prof. Dr. Ahmet Maranki, eşi Elmas Maranki, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, eşi Büşra Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. “Sağlıklı Düşün, Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” hakkında slayt gösterimleri eşliğinde detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Maranki, sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı. Prof. Dr. Ahmet Maranki, kola başta olmak üzere gazlı içecekler, hamburger ve cips türü gıdaların zararları, çiftliklerde üretilen balıkların insan vücuduna verdiği zararlar, şeker, un ve tuzun zararları, kanser ve kronik hastaların mısır şurubu ile doğrudan bağlantısının bilimsel olarak kanıtlandığı ve mısır şurubunun ölüm saçması, oluşan parazitlerin insan vücuduna verdiği zararlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Sağılıklı yaşamak için doğal beslenmek gerektiğini ifade eden Maranki, “Süt yerine kaynatılmış peynir yiyin, keçi kefiri için, keçi sütü ve eti yiyin, çocukları gazlı içeceklerden uzak tutun, tavuk etini erkekler yemesin, çünkü göğüsleri büyütüyor. Çiftlik balıkları yerine doğal balıklar tüketin ve sağlıklı yaşam için erken uyuyun, erken kalkın ve sabah temiz hava alın” dedi.

Hakkarili vatandaşlar ise, hastalıkları ile ilgili sorular sorarak bilgi almaya çalıştılar. Program sonunda Vali Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak ve Belediye Başkan Vekili Cünyet Epcim tarafından Prof. Dr. Ahmet Maranki’ye Hakkari kilimi hediye edildi.