Prof. Dr. Narlı: Bebeklere ilk 6 ay anne sütü oranı düşük

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı, anne sütünün çocuğa 3 yaşına kadar verilebileceğini belirterek, "Baktığımız zaman ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi oranının da düşük olduğunu görüyoruz" dedi.

'Anne Biliyor musun?' sosyal sorumluluk projesinin ikincisi bu yıl Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı ve Ebe-Doğuma Hazırlama Uzmanı Pınar Mallı, ebeveynlere hamilelik dönemi, doğum, bebek bakımı konularında bilgi verdi. Türkiye'nin genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Narlı, geçen yıl dünyada 140 milyon bebek doğduğunu ve 57 milyon insanın da yaşamını yitirdiğini söyledi.

'1 YAŞIN ALTINDAKİ ÖLÜM SAYISI 4 MİLYON'

Ölümlerin 6 milyonunun 5 yaşın altındaki çocuklar olduğunu anlatan Prof. Dr. Nejat Narlı, şöyle konuştu:

"1 yaşın altındaki ölüm sayısı ise 4 milyon oldu. Ayrıca bunların 3 milyonu ilk hafta içerisinde ölüyor. Bebek küçük oldukça ölüm oranı daha fazla oluyor. Onun için yenidoğan sağlığı çok önemli bir konudur. Çocuk sağlığına değer veren ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişme indeksine baktığınızda bebek ölüm oranı dikkate alınır. Bebek ölüm hızınız düşük ise gelişmiş ülkesiniz. Bunu yanında iyi bakma ve sağlıklı yetiştirme de önemlidir."