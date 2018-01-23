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Prof. Dr. Oğuz: Sağlıklı nesiller için kültürel eğitim şart

SAĞLIK HABERLERİ | 23.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Gelecek kuşakları sağlıklı yetiştirmek istiyorsak mutlaka muhakemeli bir kültür ortamında yetişmelerini sağlamalıyız. Sağlıklı nesiller için kültürel eğitim şart" dedi.Çankırı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde '2'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu' programı düzenlendi. Programa, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Türk Halk Bilimi doktora öğrencileri katıldı. 4 gün devam eden kış okulunda, somut olmayan kültürel miras açısından Türkiye'nin içinde bulunduğu durum değerlendirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Tüm hocalarımızın Çankırı'nın somut olmayan kültürel mirasına kendi ışıklarını da yansıtarak katkı sağlayacakları için mutluyuz. Çankırı'yı somut olmayan kültürün başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.Daha sonra konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz'da somut olmayan kültürel mirasın geleneğin mahremiyeti olduğunu ve gelenekten uzaklaşan insanlığın her geçen gün mahremiyetini de kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Oğuz daha sonra, günümüzde çocukların ve gençlerin içinde bulunduğu sorunların temelinde geleneksel kültürden uzaklaşmanın olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Muhakemeli kültür, çok önemli, çocuklarımızın gelecekteki hayatlarını kurarken muhakemeyi yapabilecekleri en iyi ortamlar 'somut olmayan kültür mirası' dediğimiz alandaki masal anlatma, ninni söyleme, çocukların birlikte oyun oynamaları gibi pek çok geleneksel kültür ortamının çağdaş kent ortamlarında da çocukların bir aradalığı ile mümkün olabilmektedir. Uluslararası toplumda şu anda üzerinde durulan en önemli konulardan birisi muhakemeli bir kültür ortamında yetişmeyen çocukların sorun çözme başarılarının düşük olduğu, sorun çözme başarısı düşük olan bu çocukların hızla depresyona girdiği, depresyona giren bu çocukların ruh ve beden sağlıklarının bozuk olduğu, kendilerine ve çevresine gelecekte zarar verebileceği üzerinde kesin tespitler var. Örneğin, pek çok defa Amerikan toplumunda şiddetin yükselişini, bireysel silahlanmayı ve onun ardından sorun çözemeyerek depresyona giren kişilerin çevresine zarar vermesini sık görüyoruz. Öte yandan doğu toplumlarında sorunlarını çözemeyenler depresyona girip intihar ediyorlar. Dolayısı ile gelecek kuşakları sağlıklı yetiştirmek istiyorsak mutlaka muhakemeli bir kültür ortamında yetişmelerini sağlamalıyız. Bu da ancak şu an bizim 'somut olmayan miras' diye adlandırdığımız kültürel birikimlerin çocuklara aktarılması ile mümkün olacaktır. Sağlıklı nesiller için kültürel eğitim şart."

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