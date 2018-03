Prof. Dr. Pyng Lee: “Akciğer kanserinin en büyük faktörü sigara”

Prof. Dr. Pyng Lee, akciğer kanserinde en önemli faktörün sigara olduğunu söyledi.

Akciğer kanseri ve aşı tedavisinin ele alındığı panelde konuşan Prof. Dr. Pyng Lee, akciğer kanserinin en büyük faktörünün sigara ve çevresel faktörler olduğunu belirtti. Prof. Dr. Pyng Lee, "Ancak sigara içmenin de miktarı önemli her gün bir paket sigara içen ya da otuz yıl boyunca sigara içen kişilerde akciğer kanserinin oranı daha yüksek. Her gün iki paket 15 yıl boyunca içen ya da her gün iki paket içen için çok fazla. Dolayısıyla sigara içmeniz ne kadar fazlaysa kanser olma riskiniz de o kadar artıyor. Önlenebilir tek kanser akciğer kanseri olduğu için mutlaka ama mutlaka sigaranın bırakılması lazım. Bir diğer faktörde mesleki faktörler. Asperks mazuriyeti olanlar özellikle tersanelerde çalışan kişilerde asperks mazuriyeti varsa ve sigarada içiyorlarsa kanser olma riskleri dahada yüksektir. Üçüncü ise ailede herhangi bir kanser varsa ve sigara da içiyorsa kanser olma riski yuksektir" dedi.

Prof. Dr. Pyng Lee, ABD’de birçok çalışmanın olduğunu ancak en son yapılan 55 bin kişi üzerinde yapılan çalışma bugün de iki paket sigara içen ve 55 - 75 yaş arası olan kişilerde yapılan çalışmada ölüm riskinin yüzde 20 azaltığını ve bu raporun önemli olduğunu ifade etti.

"Sigarayı bırakmak, tek başına riski azaltmak demek"

Panelde konuşan Prof. Dr. Rux Yung ise "Öncelikle Türkiye çok güzel bir ülke.Ancak sigara içme çok yüksek ve buna bağlı olarak akciğer kanseri riski de fazla ve giderek artıyor. İnsanlar akciğer kanseri olmak ve olma ihtimalini bile duymak istemiyor. Şunu vurgulamak istiyorum, bu rahatsızlıktan kurtulmak lazım. Çünkü elimizde artık ileri tedaviler var, çok daha uygun tedaviler var ve bu tedavilerin sonucu başarılı ve olumlu. Akciger kanserinde iki şey çok önemli. Birincisi sizi bu riskten nasıl koruyabiliriz? Diğeri de tanı konulduktan sonra tedavi sürecini nasıl artırabiliriz, nasıl uyumu sağlayabiliriz? Bu iki şey çok önemli. Sigara en önemli sebep, en önemlisi sigarayı bırakmak tek başına oldukça riski azaltmak demek. Akciğer kanseri tanıma programı yok ülkemizde. Bunu da çok kısa zamanda Sağlık Bakanlığımız ve derneklerle birlikte başlatılacak” dedi.