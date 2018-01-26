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Prof. Dr. Sarper'den bebekler için bal, yumurta akı ve çay uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 26.01.2018 13:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Sarper, bebeğe yumurta yedirmeye önce sarısıyla başlanılmasını gerektiğini belirterek, "Yumurtanın akında yabancı bir protein olduğu için bunu bebeğe 1 yaşından önce veremiyoruz. Bebeklere bal verilmesini de önermiyoruz. Balın hasını bulmak zor olduğu için bunun yerine pekmezi öneriyoruz. Aileler ilk 1 yaşındaki çocukları çaya alıştırmak yerine ıhlamur verebilirler" dedi.

Prof. Dr. Nazan Sarper, annenin sütü çeşitli nedenlerle kesildiği zaman eczanelerde satılan mamalara başvurulduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarper, "Bu mamalarda inek sütü, anne sütüne yaklaştırılmak istenmiştir. Fakat inek sütü proteinine alerjisi olan bir çocuk bu mamalar yüzünden pek çok sorun yaşayabilir. Çocuğun dışkısında kan görülebilir, ishal olabilir. Bu nedenle anne sütü daima teşvik edilmelidir" diye konuştu.

İlk 6 ayda bebeğe inek sütü verilmemesi gerektiğine vurgulayan Prof. Dr. Sarper, "İlk önerimiz anne sütü, ikinci önerimiz ise eczanelerde satılan hazır mamalar. Anne sütü bebeğe en az 1 yıl verilmeli. Ancak ilk 6 ayın sonunda yoğurt, sebze çorbaları, havuç ve patates gibi gıdalar da koyulaştırıp bebeğe verilebilir. Anneler bebeklerin mamasına her hafta yeni bir gıda eklemeli. Yani bir hafta elma verdiysek, diğer hafta mandalina vermeliyiz. Bu sayede bebeğin alerji kontrolünü sağlamış oluruz" dedi.

Prof. Dr. Sarper bazı besinlerin yan etkileri olduğunu da belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bebeğe yumurta yedirmeye önce sarısıyla başlamalıyız. Çünkü yumurtanın akında yabancı bir protein olduğu için bunu bebeğe 1 yaşından önce veremiyoruz. Bunun dışında bebeklere bal verilmesini de önermiyoruz. Balın hasını bulmak zor olduğu için bunun yerine pekmezi öneriyoruz. Bazı aileler bebeklerinin çayı çok sevdiğini söylüyor ancak siz bebeğe çay vermezseniz bebek bunun tadını bilmeyecektir. Aileler ilk 1 yaşındaki çocukları çaya alıştırmak yerine ıhlamur verebilirler."

'ET SUYU İLE ETİN KENDİSİNİ YEDİRMİŞ OLMUYORUZ'

Bebeklere kızartma yedirilmesine karşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nazan Sarper, şöyle konuştu:

"İlk 8 aydan sonra çocuğa balık, tavuk, kırmızı et verilebilir. Anneler genellikle çocuklarına yemeğin kendisini yedirmeyip suyuna ekmek doğrayarak onu yedirmeye çalışıyorlar, ancak bunun çocuğa bir katkısı olmuyor. Çünkü yemeğin suyunda sadece salça ve yağ var. Ayrıca çocuklara et suyu yedirince etin kendisini yedirmiş olmuyoruz. Anneler bu gibi noktalara dikkat ederek bebeklerinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlayabilirler."

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