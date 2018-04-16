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Prof. Dr. Şendur, Osteoporoz’u anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesince düzenlenen Osteoporoz Eğitimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Prof. Dr. Şendur, Osteoporoz’u anlattı

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesince düzenlenen Osteoporoz Eğitimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur ve Doç. Dr. Elif Aydın’ın sunumuyla AİSYEM Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Eğitime, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Sinem Sarı Öztürk, Hastane Müdür Yardımcıları Arzu Karakaş Demir ve Filiz Görsen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Prof. Dr. Ö. Faruk Şendur, ‘Osteoporozu Tanıyalım’ konu başlıklı sunumunda, osteoporozu kemik dokunun çeşitli nedenlerle güçsüz ve kırılabilir duruma gelmesiyle oluşan iskelet kemiklerinin hastalığı olarak tanımladı. En sık görülen kemik hastalığı olması sebebiyle osteoporozun önemine dikkat çeken Şendur, kemiği ve osteoporozun kemik üzerindeki etkilerini anlattı. Ayrıca Şendur; risk grupları, osteoporoz belirtileri, tanı yöntemleri, osteoporozun sonuçları, kırığın sık görüldüğü bölgeler, osteoporozdan korunma yolları, osteoporoza yararlı egzersizler ve tedavi konularında bilgiler verdi.
Prof. Dr. Ö. Faruk Şendur, günlük yaşamda osteoporozdan korunmak için ipuçları vererek, osteoporozun önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Şendur, “Sağlıklı bir ömrün anahtarı hastalıklardan korunmaktır.” diyerek sunumuna son verdi.
Kemik Sağlığı Anne Karnındayken Başlıyor
Doç. Dr. Elif Aydın ‘Osteoporozdan Korunma’ konulu sunumunda, çocukluk yaşlarından itibaren beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Kalsiyum kemiklerin temel yapı taşıdır.” dedi. Aydın, kalsiyum açısından zengin beslenmenin önemine dikkat çekerek beslenme önerilerinde bulundu. Aydın, sigara ve alkolün kullanılmaması gerektiğini, D vitaminin kemik erimesini önleyeceğini belirtti. Doç. Dr. Aydın, D vitaminini elde etme yolları, kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyen ilaçlar, egzersiz, osteoporoza bağlı kırıklardan korunma yolları ve doktor kontrolü konularında bilgiler vererek sunumuna son verdi.
Eğitim, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Prof. Dr. Şendur, Osteoporoz’u anlattı

Prof. Dr. Şendur, Osteoporoz’u anlattı

Prof. Dr. Şendur, Osteoporoz’u anlattı

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