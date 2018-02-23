Prof. Dr. Şendur; “Yaygınlaşan PRP tedavisinde yanlış ve gereksiz uygulamalar yapılıyor”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “PRP tedavisi mutlaka konunun uzmanı hekimler tarafından ve ultrason eşliğinde doğru noktalara yapılmalıdır” dedi.

Son yıllarda diz ve omuz ağrılarının tedavisinde tercih edilmeye başlanan Trombositlerden Zengin Plazma (PRP) tedavisinin hangi durumlarda ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “Son yıllarda kas iskelet sistemi ve eklem hastalıkları ile ilgilenen hekimlerin başvurduğu yeni tedavi yöntemlerinden biri. Sıklıkla hasarlanmış kas, tendon ve kıkırdağın iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Ancak PRP sadece bu hastalıklarda değil kozmetik amaçlı olarak da Dermatologların da başvurduğu bir yöntem.

Hastanın vücudundan alınan kan örneği, trombosit bakımından zengin plazmayı kanın diğer bileşenlerinden ayırmak amacıyla santrifüje yerleştirilir. Santrifüjden elde edilen trombositler plazma ve büyüme faktörleri açısından son derece zengindir. Elde edilen PRP daha sonra doktorlar tarafından tedavi edilecek bölgeye ultrason kılavuzluğu kullanılarak enjekte edilir. Trombositler, yaralı dokuları onarmak için gerekli olan büyüme faktörleri için doğal bir rezervuar olarak işlev görür. Trombositlerde bulunan büyüme faktörleri, kollajen üretimini arttırır, tendon kök hücresinin çoğalmasını ve tenositle ilgili gen ve protein ekspresyonunu da arttırarak doku iyileşmesini uyarır” diye konuştu.