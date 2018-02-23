Prof. Dr. Şendur; “Yaygınlaşan PRP tedavisinde yanlış ve gereksiz uygulamalar yapılıyor”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “PRP tedavisi mutlaka konunun uzmanı hekimler tarafından ve ultrason eşliğinde doğru noktalara yapılmalıdır” dedi.
Son yıllarda diz ve omuz ağrılarının tedavisinde tercih edilmeye başlanan Trombositlerden Zengin Plazma (PRP) tedavisinin hangi durumlarda ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “Son yıllarda kas iskelet sistemi ve eklem hastalıkları ile ilgilenen hekimlerin başvurduğu yeni tedavi yöntemlerinden biri. Sıklıkla hasarlanmış kas, tendon ve kıkırdağın iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Ancak PRP sadece bu hastalıklarda değil kozmetik amaçlı olarak da Dermatologların da başvurduğu bir yöntem.
Hastanın vücudundan alınan kan örneği, trombosit bakımından zengin plazmayı kanın diğer bileşenlerinden ayırmak amacıyla santrifüje yerleştirilir. Santrifüjden elde edilen trombositler plazma ve büyüme faktörleri açısından son derece zengindir. Elde edilen PRP daha sonra doktorlar tarafından tedavi edilecek bölgeye ultrason kılavuzluğu kullanılarak enjekte edilir. Trombositler, yaralı dokuları onarmak için gerekli olan büyüme faktörleri için doğal bir rezervuar olarak işlev görür. Trombositlerde bulunan büyüme faktörleri, kollajen üretimini arttırır, tendon kök hücresinin çoğalmasını ve tenositle ilgili gen ve protein ekspresyonunu da arttırarak doku iyileşmesini uyarır” diye konuştu.
“Yaygınlaşan yöntem yanlış ve gereksiz uygulamaları doğurdu”
Tedavi yönteminin yaygınlaşmasının beraberinde bazı sorunları da getirdiğine işaret eden Prof. Dr. Şendur, şu uyarılarda bulundu: “PRP kullanımı yaygınlaşmakla birlikte yanlış ve gereksiz uygulamaları da beraberinde getirmektedir. PRP verildiği alanla ilgili hücrelerin çoğalmasına katkıda bulunarak harekete geçirir. Örneğin kıkırdak iyileşmesini sağlamak üzere verilecek plazma kıkırdağa ulaşacak bir noktadan verilmelidir. Plazmayı; tedavisi istenen dokunun uzağına vermekle herhangi olumlu bir etki elde edilemez.
O nedenle PRP tedavisi mutlaka konunun uzmanı hekimler tarafından ve tabi mümkünse ultrason eşliğinde doğru noktalara yapılmalıdır. Tedavi edici PRP ekstresinin doğru yapılması tedavide başarı şansını önemli oranda arttırır”
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