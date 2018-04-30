Prof. Dr. Sunay: Vakıf üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirdik

İSTANBUL, (DHA)-ALTINBAŞ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Sağlıkta Akreditasyon Standartları Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (SAS ADSM) akreditasyonunda pilot hastane seçildi. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay, " TÜSKA'nın ilk defa İstanbul'da seçilen bir pilot hastanesi olarak, vakıf üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirdik" dedi.

"AKREDİTASYON HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLMALI"

Prof. Dr. Hakkı Sunay, uluslararası akreditasyon standartlarına sahip akreditasyon belgelerinin TÜSKA nezdinde verilmeye başlandığını belirtti ve "Önümüzdeki 6-8 ay içinde akreditasyon belgesine sahip bir hastane olmayı ümit ediyoruz" dedi. Akreditasyonun kurumlar için neden önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Sunay, "Akreditasyon hayatımızın bir parçası olmalı çünkü kendinizi denetleyemezsiniz. Dışarıdan bazı standartlar ve objektif bazı değerlere ihtiyacınız var. Akreditasyonlar da bize bu objektif değerleri veriyor. Bunlara bakarak kendi öz değerlendirmenizi daha objektif ve daha doğru bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de mükemmel bir hedefe doğru gidebiliyorsunuz" dedi.