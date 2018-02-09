Prof. Dr. Toprak: “Sigara dünyanın en büyük bağımlılık yapıcı maddesi”

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, sigaranın en kolay bağımlılık yapan madde olduğunu ve bir çok hastalığa sebep olduğunu belirterek, “Sigara dünyanın en büyük bağımlılık yapıcı maddesi” dedi.

Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi Tekira AVM giriş katında NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği tarafından “9 Ocak Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kapsamında açılan bilgilendirme ve farkındalık standında sigaranın zararları konusunda bilgilendirilirken aynı zamanda nefeste karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

“Sigara dünyanın en büyük bağımlılık yapıcı maddesi”

NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, sigaranın en kolay bağımlılık yapan madde olduğunu ve bir çok hastalığa neden olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Toprak, "Vatandaşlar ne yapacaklarını, nereye başvuracaklarını tam olarak bilmiyor olabilirler. Biz onlara her konuda yardımcı olmak için buradayız. Burada ayrıca sigaranın zararını vatandaşlara göstermek için nefeste karbonmonoksit ölçümü yapacağız. Bu ölçüm pek çok kişinin yanlış algısını ortaya koymuş olacak. Çünkü sigara içenler genellikle ’sigarayı dışarıda içtik, balkonda içtik onun için kimseye zarar vermedik’ diyor. Biz bunun böyle olmadığını bugün göstereceğiz. Sigarayı dışarıda bile içseniz içeri geldiğinizde nefesinizde hala karbonmonoksit olduğunu çevreye ve sevdiklerinize zarar verebiliyor. Sigara dünyanın en büyük bağımlılık yapıcı maddesi. Diğer bağımlılık yapıcı maddelerden çok daha fazla yaygın ve çok daha fazla bağımlılık yapıyor. Çünkü çok kolay ulaşılıyor. Bırakmak isteyenler çareyi doğru yerde arasınlar. Pek çok yanlış merkezler var. Buralarda yanlış tedaviler uygulanıyor. ’Bir günde, bir haftada bıraktırıyoruz’ gibi çok tıbbi olmayan yöntemler var. Sağlık Bakanlığının önerdiği yerlere başvuru yapılmalı. Bırakırken, hekim kadar, ilaçlar kadar hastaya da büyük görev düşüyor. Hasta da bize destek olursa bu işte başarılı oluyoruz" ifadelerine yer verdi.