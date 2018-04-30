Prof. Dr. Ünlü: Türkiye’de çiftlerin yüzde 15’i çocuk sahibi olamıyor

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından düzenlenen 12. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi'ni yerli, yabancı bin 500’den fazla katılımcı takip etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, uluslararası konferansın Türkiye’deki bir kurum tarafından düzenlenmesinin önemine değinerek, dünyada jinekoloji alanında uygulanan yeni tedavi yöntem ve gelişmelerinin bu konferansta paylaşıldığını ve uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi. Konferansın en önemli konusunun artan kısırlık olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Ünlü, Türkiye’de çocuksuz çift sayısının hızla arttığını söyledi.

Ünlü, "Türkiye’de, toplum sağlığı açısından kısırlık, hem kadın, hem erkekler için en önemli sorunlardan biri haline geldi. Bu konuda, kamu yöneticilerinin ve toplumun çok dikkatli olması gerekiyor. Türkiye’deçiftlerin yüzde 15’i, çok istemelerine rağmen, çocuk sahibi olmakta sorun yaşıyor. Çiftlerin, bir yıl düzenli ilişkisine rağmen hamile kalınamıyorsa, bunun için mutlaka doktora gidilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"ERKEKLERDE SPERM SAYISI 16 MİLYONA KADAR DÜŞTÜ"

Türkiye'de kısırlık ile ilgili farkındalığın düşük olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu soruna herkesin eğilmesi lazım. Toksik ve teratojen (kalıtımsal değişikliğe yol açan kimyasallar) maddeler var. Bu maddeler, gübre adı altında tarımda kullanılıyor ama aslında zehir gibi. Bunlar kadının yumurtalarını ve erkeklerin spermlerini etkiliyor. Hayvancılık ve tarımda kontrolsüz bir şekilde hormon, gübre ve böcek ilaçları kullanılıyor. Hormon satışının yasaklanması gerekiyor. Ayrıca, insan vücudunda başka organları da etkiliyor. Bu dönemde erkekte normal sperm sayısı, 16 milyona kadar düştü. 1960 yılında yazılan bir kitapta, erkeklerin sperm sayısı 250 milyondu. Giderek tüm dünyada erkeğe bağlı nedenli kısırlık oranı hızla artıyor. Bu sebeplere ek olarak, çevresel faktörler, yoğun çalışma ve stres, kadın ve erkekleri dolayısı ile üremeyi olumsuz etkiliyor.”