Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Yılmaz, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kanserin artık çaresiz bir hastalık olmadığını, geçmişe göre imkanların çok daha iyi olduğunu söyledi.

Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Yılmaz, 30 yıllık meslek yaşantısı içerisinde kanser tedavi imkanlarının geliştiğini vurgulayarak, "Kanser sadece talihsiz kişilerin yakalandığı bir hastalık değil, gelişmiş ülkelerde her iki erkekten birinin ve her 3 kadından birinin yakalandığı sık görülen bir hastalık. Bugün baktığımızda tedavi imkanlarımızın oldukça ileri düzeyde olduğunu görüyorum. 30 yıl önce çaresiz kaldığımız durumlarda artık bugün gerek hastaların tam olarak tedavisi gerekse hastalığın kötü sonuçlarını geciktirme anlamında önemli başarılar var. Bu da zaman içerisinde daha da başarılı olacağımızı gösteriyor" dedi.

"En büyük düşman sigara"

Kansere yakalanmamak için yaşam standartlarının değiştirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Artık kansere yakalandığımızda bu şifasız bir hastalığa yakalandığımız anlamına gelmiyor. Tedavi imkanlarımız oldukça geniş ama bu arada herkese de kansere yakalanma riskimizi azaltmak için sigarasız bir hayat, güneş ışınlarına gereksiz maruz kalmamalarını ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı öneriyorum" diye konuştu.