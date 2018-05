Prof. Dr. Yücecan: Ramazan'da tavuk tüketin

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - TAVUK etinin, besin değeri açısından kırmızı ete benzediğini ancak daha az yağlı olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Ramazan'da tavuk eti tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Yücecan, " Bu nedenle sağlıklı beslenme önerilerinde kırmızı et yerine tavuk eti daha çok yer almaktadır. Ramazan'da da her zaman olduğu gibi sağlığımızı düşünmeliyiz. Sağlıklı beslenme önerilerinde önemli bir yeri olan özellikle derisiz tavuk etini her yaş grubu, her zaman önerilen düzeylerde tüketebilir" dedi.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek ve tok kalmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Yücecan, tavuk etinin hem lezzetli, hem hafif hem de ekonomik olduğu için tüketilmesine dikkat çekerek, "Dört ana besin grubu, süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagil, sebze, meyveler ve tahıllar. Bir öğünde yenecek yiyeceklerin yaklaşık iki saat içinde tüketilmesi gerekiyor. Enerji değeri kırmızı etten daha düşüktür. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği de daha azdır. Özellikle tavuğun beyaz etinin yağı çok azdır. Tavuk eti; et, yumurta, kuru baklagiller grubu içerisinde değerlendirilmektedir. Bu grup için günlük tüketilmesi önerilen miktar yetişkin, genç, çocuklar için 2 porsiyon, gebe ve emzikli kadınlar için 3 porsiyondur" diye konuştu.