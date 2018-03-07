HABER

Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Acıbadem Hastanesi İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

Acıbadem Hastanesi İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, böbreklerin yaşam kalitesini belirleyen önemli unsurlardan olduğunu söyledi.
Zümrütdal, doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında varlıklarını hissettiğimiz, doğuran, besleyen, büyüten, üreten, çalışan, mücadele eden, hayatı daha güzel ve anlamlı kılanın kadınlar ve vücudun sağlıklı olması için zararlı atıkları temizleyen, tansiyonu düzenleyen, kan yapımını sağlayan, hormon üreten, hayatı devam ettiren, olmazsa olmaz organın böbrekler olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Böbrek Günü’nün birlikte kutlandığına dikkat çekerek, “Güçlü kadınlar ve sağlıklı böbrekler. Uzaktan bakıldığında farklı dursalar da, yaşam kalitemizi belirleyen çok önemli iki unsur. Böbrek yetmezliği sinsi seyirli bir hastalık olup, diyaliz ihtiyacı çıkana dek hiç belirti vermeyebilir. Sık üst idrar yolu enfeksiyonu geçirenler, yüksek tansiyon, kalp damar ve şeker hastaları ile ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olanlar, böbrek yetmezliği açısından risk altındadır. Risk taşıyan kişilerin düzenli aralıklarla, sağlıklı kişilerin ise yılda en az bir kez idrar tahlili ile kanda kreatinin testlerini yaptırması, yakınma olsun ya da olmasın kan basıncı ölçümü hastalığın erken tanı ve tedavisinde çok önemlidir. Her sabah güne bir bardak su ile başlamak, gün boyunca yeterli su tüketmek, gelişigüzel ağrı kesici ilaç kullanmamak, dengeli beslenmek, az tuz tüketmek, sigaradan, hareketsiz yaşamdan ve aşırı kilodan kaçınmak böbrek sağlığımız için dikkat etmemiz gereken önemli noktalardır. Böbreklerimizin sağlıklı çalışması genel vücut sağlığımızı kesinlikle doğrudan ilgilendirir” diye konuştu.
Kadınların hayatın, böbreklerin ise sağlığın olmazsa olmazı olduğunu belirten Zümrütdal, “her ikisi de yılın tek bir günü değil, her günü hatırlanmalı ve özenle korunmalıdır. Kadınlar günü ve dünya böbrek Günü hepimize kutlu olsun” dedi.

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Türkiye’de her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası

Türkiye’de her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası

Lazer epilasyon kısırlık yapar mı ?

Lazer epilasyon kısırlık yapar mı ?

Küçük hücreli akciğer kanserine karşı vücudu eğiterek müdahale

Küçük hücreli akciğer kanserine karşı vücudu eğiterek müdahale

Kronik böbrek hastalığı kısırlığa neden olabilir

Kronik böbrek hastalığı kısırlığa neden olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.