Profesörü hayata eşi bağladı

AYŞE YILDIZ - Antalya'da 22 yıldır kronik böbrek yetmezliği olan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Ülger, eşinden yapılan böbrek nakliyle hayata bağlandı. Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı olan 53 yaşındaki Ülger, 22 yıl önce askere gitmek için başvurduğu hastanede tansiyonu yüksek çıkınca tahlil yaptırdı. Tahlil sonuçlarında böbrek hastalığı teşhisi konulan Prof. Dr. Ülger, doktorların tavsiyesi üzerine böbreğini korumak için diyete başladı. Yıllarca tuzlu, şekerli, yağlı ve kırmızı et ürünlerinden uzak duran Ülger, ilaçlarını özenle kullandı. - Analiz yaptırınca böbreklerinin iflas ettiği anlaşıldı Tansiyonu normal seviyelerde seyrettiği için iyileştiğini düşündüğünden bir süre böbrek tahlillerini yaptırmayan Salih Ülger'den, ilaç raporlarını yeniletmek için başvurduğu doktoru analiz yaptırmasını istedi. Tahlillerde 2 böbreğinin de iflas ettiği belirlenen Ülger'e nakil yapılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ülger'e, 32 yıldır görev yaptığı Akdeniz Üniversitesinin Organ Nakli Merkezi'nde, Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından 48 yaşındaki eşi Gülay Ülger'den alınan böbrek nakledildi. Profesör, 28 yıldır aynı yastığa baş koyduğu, bir çocukları olan ev hanımı eşinin verdiği organla yeniden hayata bağlandı.

Hastanede tedavisi süren ve öğrencilerinin özlemiyle yaşayan Ülger, böbreğini uzun süre koruyabilmek için çok emek verdiğini söyledi. - "İhmale gelmiyor" Hastalığı sürecinde çok zorluklar yaşadığını dile getiren Salih Ülger, "Et yemeklerini ve çerez türlerini çok özlemiştim. Rahatça hepsinden yiyebileceğim. Bu hastalıklar hiç ihmale gelmiyor. Ben biraz ihmal ettim, 3 yıldır analiz yaptırmıyordum. Tansiyon değerlerim çok iyiydi, ben de iyi olduğumu düşünüyordum. O sürede böbrekte çok ciddi tahribat meydana gelmiş." diye konuştu. Doktorunun ısrarıyla analiz yaptırdığını ve hastalığında son aşamaya geldiğini öğrendiğini belirten Ülger, 3 ay sıkı diyet yapmasına rağmen hastalığında iyileşme olmadığını dile getirdi. Organ nakli olması gerektiğini yakınlarına anlattığını ve eşinin gönüllü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ülger, şunları kaydetti: "Eşimle kan ve doku gurubumuz uyuştu, diyalize girmeden testlerimizi yaptırdık. Üniversitemiz hem vericiyi, hem alıcıyı mağdur etmeyecek şekilde testler yapıyor. Eşimin sonraki yaşamında hastalıklarla karşılaşmaması için kadın doğumdan ürolojiye kadar bütün bölümler tahliller yaptı. Çevre baskısı oldu, 'nakili özelde yaptırın' diye. Ama ben üniversiteme güveniyorum,1986'dan bu yana burada çalışıyorum. Kendi ellerimizle büyüttük üniversiteyi. Bütün hocalarımız profesyonel, başarılı bir nakil oldu. Eşim bana ikinci hayatı verdi. 28 yıldır mutlu bir evliliğimiz vardı. Bu mutlu evliliğimizi nakille taçlandırdık. O yüzden her güne şükrediyorum. Kendisine teşekkür ederim. Ailesi de hep destek oldu, eşim hiç tereddüt etmedi böreğini verirken."