Profil estetiğinde bilinmesi gerekenler

Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, profilden güzel bir görünüme sahip olmak için çene, burun, alın, elmacık kemikleri, dudak ve gıdının uyumunun çok önemli olduğunu söyledi.
Yüzün parçalar bütünü olduğuna dikkat çeken Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Kişide en çok dikkat çeken yer şüphesiz yüzdür. Yüz kimliğimiz, karşıdaki kişiye bırakılan ilk intiba, kartvizitimizdir. Kendini sevmek dış görüntünüzden memnun olmakla başlar. Aynaya bakıldığında ya da çekilen fotoğraflarda sevilmeyen hoşa gitmeyen fiziksel bir kusurda estetik cerrahi devreye girer, istenilen görünüme kavuşmaya yardımcı olur. Mevcut herhangi bir olumsuzluk güzelliği gölgede bırakır ki bu da kişiyi mutsuz etmeye yeter“ dedi.
Profil estetiğini etkileyen en önemli unsurun burun olduğunu, ancak burun estetiğinin tek başına profilin düzelmesini sağlamaya yeterli olmadığını ifade eden Op. Dr. Ufuk Aydın, “Sadece burun estetiği için başvuran hastanın yüzü bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Profil estetiğinde kişinin sadece yüzünün yan görünümünü değerlendirmekle kalmaz bu görünüm üzerinde etkisi olan çene ucu, alın, yanaklar vd tüm öğelerin kendi aralarındaki açı ve oranları da dikkate alınır” diye konuştu.
Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü
Damadın şakası kötü bitti
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum