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Profil estetiğinde bilinmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.04.2018 08:57 | Son Güncelleme

Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.

Profil estetiğinde bilinmesi gerekenler

Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, profilden güzel bir görünüme sahip olmak için çene, burun, alın, elmacık kemikleri, dudak ve gıdının uyumunun çok önemli olduğunu söyledi.
Yüzün parçalar bütünü olduğuna dikkat çeken Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Kişide en çok dikkat çeken yer şüphesiz yüzdür. Yüz kimliğimiz, karşıdaki kişiye bırakılan ilk intiba, kartvizitimizdir. Kendini sevmek dış görüntünüzden memnun olmakla başlar. Aynaya bakıldığında ya da çekilen fotoğraflarda sevilmeyen hoşa gitmeyen fiziksel bir kusurda estetik cerrahi devreye girer, istenilen görünüme kavuşmaya yardımcı olur. Mevcut herhangi bir olumsuzluk güzelliği gölgede bırakır ki bu da kişiyi mutsuz etmeye yeter“ dedi.
Profil estetiğini etkileyen en önemli unsurun burun olduğunu, ancak burun estetiğinin tek başına profilin düzelmesini sağlamaya yeterli olmadığını ifade eden Op. Dr. Ufuk Aydın, “Sadece burun estetiği için başvuran hastanın yüzü bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Profil estetiğinde kişinin sadece yüzünün yan görünümünü değerlendirmekle kalmaz bu görünüm üzerinde etkisi olan çene ucu, alın, yanaklar vd tüm öğelerin kendi aralarındaki açı ve oranları da dikkate alınır” diye konuştu.

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