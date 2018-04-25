"Prostat kanseri her 10 erkekten 1'inde görülüyor"

İSTANBUL, (DHA) ERKEKLERDE en sık görülen kanser türünde başı çeken ve her 10 erkekten birinde görülen prostat kanseri erken tanı halinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Medicana Kadıköy Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Vehbi Baykal, prostat kanserinin teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı ve şunları söyledi: "Prostat kanserini tespit ve daha sonra evrelemek (yayılım derecesini saptamak) için bir çok test yapılabilir ancak bunların hepsi her erkekte gerekli değildir. Parmak ile makattan muayene basit bir muayene şekli olup hem kanserin tanınmasında, hem de kanserin prostat içinde mi yoksa prostat etrafı dokulara yayılım yapmış mı tespit etmekte faydalıdır. Prostat bir iç organ olduğundan direkt gözle muayene mümkün değildir. Hemen rektum (son bağırsak) ön kısmında yer aldığı için makattan rektuma sokulan bir parmakla muayene edilebilir.

­­­Prostat spesifik antijen (PSA) testi ise bir kan testi olup prostat kanserinin varlığı hakkında indirekt bilgi verebilir ve eğer kanser mevcutsa büyüklüğü ve yaygınlığı hakkında da bilgi verebilir. PSA testini bazen yorumlamak güç olabilir çünkü PSA hem tümör hücresi, hem de normal hücre tarafından oluşturulur. Ancak normal prostat tarafından da yapılan PSA kana daha az geçerken, tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla miktarda geçmektedir."