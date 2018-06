Prostat kanserinin kökünü fokal tedaviyle Kazıyın

Dünyada erkeklerde oldukça yaygın olarak görülen bir kanser türü olan prostat kanseri ABD’de erkekler arasında en sık görülen kanserdir. Her yıl ABD’de 650-700 bin kişiye prostat kanseri tanısı konuyor. Avrupa’da ise bu sayı 350 bine yaklaşıyor. Dünyada kanser tanısı alan erkeklerin yüzde 24’ünde prostat kanserine rastlanıyor. Türkiye’de ise prostat kanseri akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı alırken ortalama her 12 erkekten birine prostat kanseri teşhisi konuyor. Türkiye’de prostat kanseri olan erkeklere her yıl 29-30 bin kişi ekleniyor.

En yeni prostat kanseri teşhis ve tedavileriyle ilgili bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Prostat Kanseri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Faruk Yencilek, “Düşük ve orta risk gurubundaki hastalara önerim; prostatta kanseriniz lokalse ve yayılma çok azsa tedaviniz fokal olsun. Bırakın prostatınız sizde kalsın ama teknolojiyle kanserin kökünü kazıyalım” diyor.

Prostat kanseri çok yaygın bir hastalık. Hepsinin tedaviye ihtiyacı oluyor mu?



Dünyada yaygın olarak görülse de olguların ancak yüzde 10’u tedaviye ihtiyaç duyuyor, yani aslında her prostat kanserinin tedaviye gereksinimi olmuyor. İşte biz ürologlar bu yüzde 10’nun, tedaviye gereksinimi olan prostat kanserli vakaların peşindeyiz.