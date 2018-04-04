Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Acıbadem Taksim Hastanesi Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, bu yöntem sayesinde sağlıklı dokular korunabilirken kanserli dokuların tedavi edilebildiğini belirtiyor. Prostat kanseri, 50 yaş üzeri erkeklerde en sık görülen kanser türü. Kansere bağlı hayat kayıplarında ise akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yerini alıyor. Kısacası hem sık görülüyor hem de hastanın yaşamını ciddi anlamda tehdit ediyor. Hal böyle olunca, erken tanı ve tedavi olanaklarının artmasına yönelik bilimsel araştırmalar da büyük bir hızla devam ediyor. İşin sevindirici kısmı; son yıllarda gerek erken tanı olanaklarının gelişmesi, gerekse hastalık bilincinin artmasına paralel olarak prostat kanserini erken evrelerde saptamak mümkün olabiliyor. Erken evre tanı oranının artması sayesinde de, prostatındaki tümörün diğer organlara yayılımın olmadığı hasta oranında büyük bir artış yaşanıyor. Ama bu hasta grubu için de yeni tedavi arayışları devam ediyor. Bu noktada üzerinde konuşulan yeni ve gelişmekte olan tedavi yaklaşımları içinde fokal (odaklanmış) tedavi önemli bir seçenek olarak dikkat çekiyor... Acıbadem Taksim Hastanesi Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, bu yöntemle prostatın yalnızca hastalıklı bölgesi tedavi edilirken, organın sağlıklı bölgelerinin korunabildiğine işaret ediyor.

EĞER SAĞLIKLIYSA DOKULAR KORUNABİLİYOR



Bugün erken evre prostat kanserinin tedavisinde standart tedavi, cerrahi yöntemlere başvurularak tümör gelişen prostat dokusunun tümden çıkarılması. Ancak prostat dokusunun çıkarılma durumunda, deneyimli ellerde bile düşük oranda olmakla beraber yan etkiler gelişebiliyor. Bu yan etkilerden en çok korkulanı ise idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluyor. Dolayısıyla tıp dünyasında ideal tedavi yöntemlerine dair arayışlar da hiç durmadan devam ediyor. Prostat kanseri hastaları için ideal tedavi arayışındaki en önemli ve umut vaat eden yeni gelişmelerden birinin fokal tedavi olduğunu belirten Prof. Dr. Can Öbek, “Bu organ koruyucu yöntemle prostatın yalnızca hastalıklı bölgesi tedavi edilirken, organın sağlıklı bölgeleri korunabiliyor. Uygulamaya başladığımız yöntemde kanser hücrelerini öldürmek için ısıdan yararlanılıyor ve yüksek ısı ile kanser hücrelerinin imha edilmesi amaçlanıyor” diyor. Bilimsel tıbbi veriler, HIFU (Yüksek Yoğunluklu Fokal Ultrason) yönteminin uygulandığı çok sayıda hastanın başarılı sonuçları olduğunu gösteriyor.

AYNI GÜN TABURCU EDİLEBİLİYOR



Hastadan MR görüntüsü alınıyor ve kanserli bölge işaretleniyor ya da akıllı biyopsi tekniğiyle yeri tam olarak belirleniyor. Daha sonra kanserli bölgeye yarı robotik bir teknoloji kullanımı olan HIFU cihazı yardımıyla yüksek yoğunlukta ultrason dalgaları verilerek, kanser hücreleri öldürülüyor. Hasta odaklı tedavi yaklaşımı açısından bakıldığında HIFU yöntemiyle tedavinin günübirlik bir işlem olması hasta açısından önemli bir kazanım sağlıyor. Yaklaşık 1-2 saat içinde tamamlanan bu tedavi yöntemin uygulanmasıyla ilgili olarak Prof. Dr. Can Öbek şu bilgileri veriyor: “Tedaviye alınan hastamızın MR görüntüsünde görülerek işaretlenen ya da akıllı biyopsi tekniği ile yeri tam olarak belirlenen kanserli bölge, yarı robotik bir teknoloji kullanımı ile imha ediliyor. Bu yöntemle vücuda herhangi bir kesi yapılmasına gerek kalmıyor. İşlem bitiminde tedaviyi sonlandırmadan anında görüntüleme yapılarak, istenilen bölgede etkili tedavinin gerçekleşip gerçekleşmediğini de kontrol edebiliyoruz. Halen canlı hücreler olduğunu düşünürsek, işlem bitmeden bu hücrelere de müdahale ediyoruz. Hasta aynı gün evine dönebiliyor.”