Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ümit Salih Şimşek, prostat hastalığı ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ümit Salih Şimşek, prostat hastalığı ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şimşek, prostatın sadece erkeklerde bulunan üreme sistemi organı olduğunu, doğuştan var olduğunu bu nedenle halk arasında ’prostat oldum, olacağım’ gibi cümlelerin doğruluk payının olmadığını söyledi. Ayrıca, yaşla paralel olarak prostatın da büyüdüğünü, prostatın diğer organlardan farkı büyüme eğiliminin ömür boyu devam etmesi olduğunu belirtti.

Prostatın erkeğin üreme işlevi ile ilgili bir salgı bezi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ümit Salih Şimşek, ’’Prostat tarafından salgılanan sıvıların spermlerin canlılığı için gerekli. Bunun dışında başka görevi yok. 40 yaşından sonra prostat organı için yıllık kontroller çok önemli. Özellikle prostat kanserinin araştırılması çok önemlidir. Basit bir kan tahlili ile prostat antijenine bakılıyor. Erkekler hayatları boyunca prostatın 3 hastalığı ile karşılaşabilir. Bu hastalıklar; prostat iltihabı, prostat büyümesi ve prostat kanseri’’ ifadelerini kullandı.