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PRP ile göz problemlerine son

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.

PRP ile göz problemlerine son

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, PRP uygulaması ile göz problemlerinin tedavi edileceğini söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Son yıllarda sıkça duyulan kök hücre tedavisi olarak da bilinen PRP tedavisi ile gözlerimiz de tedavi olabiliyor. Son birkaç yıldır adı sıkça duyulan PRP tedavisi göz tedavilerinde 10 yıldan fazla kullanım süresine sahip. İyileşmeyen ülserlerde, kuru göz vakalarında, göz yanıklarında, tekrarlayan pterijum durumlarında sık olarak kullanılmaktadır. Bu tedavi için hastadan alınan kan özel santrifüj işlemlerinden geçirilerek renkli kan elemanlarında ayrılır. Tüpün üzerinde kalan sıvı serum alınarak bir damla şişesine konur ve damla hazırlanır. Bu damla hastaya verilerek evde kullanabileceği özel bir tedavi hazırlanmış olur. Ancak bu kan ürünü kolay bozulabileceğinden dolayı buzdolabı şartlarında korunmalıdır. Kesinlikle dondurulmamalıdır. Etkinliği azaldığı ve bakteriyel üreme olabileceğinden dolayı 10 günden daha fazla kullanılmamalıdır” dedi.
“Kendi tedavimiz damarlarımızda saklı”
Birçok hastalığa çare olan bu tedavinin son zamanlarda gençliğin yeniden kazanılmasında etkili olan doğal bir yöntem olmasından dolayı sıkça kullanılmakta olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, “Ancak sanıldığının aksine cilt gençleştirmede son yıllarda sık uygulanan bu yöntem aslında çok da yeni değil. Göz tedavilerinde kullanılması 10 yıldan daha uzun. Göz kenarında kırışıklıkların azaltılması, göz altı çöküklük ve morluk tedavilerinde kullandığımız PRP tedavisi biz göz hekimlerine çok da yabancı değil. İyileşmesi sorunlu olan pek çok göz hastalığında da hala altın standart” şeklinde konuştu.

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