Psikiyatrı hastaları el hünerlerini sergiledi

Mardin Devlet Hastanesi toplum ruh sağlığı merkezinde tedavi gören psikiyatri hastalarının yapmış oldukları el işi ürünler hastanede sergiye açıldı.

Toplum ruh sağlığı merkezinde terapi ve tedavi uygulamaları yürütülen çalışmalar ve hastaları topluma kazandırmaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Mardin Devlet Hastanesinde psikiyatri hastalarının gerçekleştirdiği el işi ürünler görücüye çıktı. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Uzman Doktor Duygu Akbaş Öncel, Sağlık Bakanlığı’nın 2011’de uygulamaya başladığı Toplum Ruh Sağlığı modeli kapsamında kurulan TRSM’lerin görevinin, ağır ruhsal hastalığının sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılması için çalışmak olduğunu belirtti.

Mardin Devlet Hastanesi’nde açılan sergiye ziyarette bulunan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dokto Saffet Yavuz "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nde hedeflerinin şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk, şizoaffektif bozukluk hastalarına ilaç tedavisinin yanı sıra toplum temelli psiko-sosyal destek sağlamaktır. TRSM’lerin kurulmasındaki amaç; hem hastanın kendisi hem de bakım veren yakını için yaşam kalitesini artırmak, hastaneye yatışları azaltmak, gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde hastaneye yatmadan yaşadıkları ortamda tedavinin devamlılığını sağlamak ve bu hastaları topluma kazandırmaktır. Ayrıca bireysel danışmanlık hizmeti vermek, hastaları ve hasta yakınlarını hastalık, tedavi ve tedavinin olası yan etkileri konusunda bilgilendirmek, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemlerini kazandırmak, hastaların ilgi ve yeteneğine göre güzel sanatlar, el sanatları gibi alanlarda sosyal beceri kazandırmak gibi etkinliklerle haftanın beş günü mesai saatlerinde hizmet vermekteyiz" dedi.