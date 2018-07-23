Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Demirci: Uzun süreli aşk acısı bağımlılık habercisi

İSTANBUL, (DHA)-BAĞIMLILIK psikolojisinin sadece alkol, sigara veya uyuşturucu maddeler için geçerli olmadığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Onur Okan Demirci, “Bağımlılık başka bir insana veya nesneye karşı da gelişebilir. Bu tür durumlar uyuşturucu maddeye benzer etkiler yaratır ve o kişinin veya nesnenin yokluğunda tıpkı madde yoksunluğundaki gibi belirtiler ortaya çıkar” diyerek uyarılarda bulundu. Uzun süreli aşk acısı çekmenin bu tür bir duruma örnek olabileceğine değinen Psikiyatri Uzmanı Okan Demirci,“Arada sevginin ve saygının olmadığı fiziksel veya psikolojik şiddet içeren ilişkiler de bu duruma örnek olabilir. Bağımlılığın tedavisinin ilk ve en önemli basamağını bağımlılık yapan durumun ve bu durumu hatırlatan tüm etkenlerin hayatımızdan tamamen çıkarılması oluşturmaktadır” dedi. İnsanlık tarihi boyunca zihinsel süreçleri etkileyen birçok bitki ve yapay madde keşfedildiğini vurgulayan Demirci, “Eski dönemlerde insanlar deneyerek bazı bitkilerin zihinsel süreçleri etkilediğini bulmuş. Kimi zaman bulan kişiler bu maddelere bağımlı hale gelmişler. Tarihsel süreç boyunca bu maddeler hep var olmuştur ve var olmaya da devam edecekler” şeklinde konuştu.

“TATMİN DUYGUSU YAŞAYAMAMIŞ KİŞİLER MADDELERE YÖNELİYOR” Bağımlılığa neden olabilecek her türlü etkenin, kullanan kişi için keyif verici bir etki yarattığını dile getiren İGÜ Dr. Ögr. Üyesi Demirci, “Size verilen öyle bir ödül düşünün ki, bu ödül hayatınızda en çok keyif aldığınız etkinlikten, en çok sevdiğiniz kişiden, hayatınızın en güzel anılarından daha fazla zevk ve tatmin duygusu veriyor” dedi. Maddenin sürekli aldığında, bu duruma bağışıklık kazanıldığında ve artık kişiye eskisi kadar keyif vermediğinde ise olabilecekler hakkında açıklamalarda bulunan Demirci, şöyle dedi: “Artık kişiye keyif verebilecek ne bir madde, ne bir insan, ne bir yaşam şekli kalıyor. Hiç bir arkadaş, dost, aile, sevdikleri, değer verdikleri bu kadar kuvvetli bir zevk mekanizmasının yerini tutamıyor. Bu da kişinin sevdiklerini hayatından çıkarmasına sebep oluyor ve kişi giderek yalnızlaşıyor. Bu tür maddeleri kullanmaya ihtiyaç duyan kişilerin yaşamında bu tür hazlardan mahrum yetiştiğini belirten Demirci, “İyi bir çocukluk yaşamı olmayan, sevgi ve merhamet duyguları öğretilmemiş, yeterince tatmin duygusu yaşayamamış kişiler bu maddelere kolaylıkla yönelebilir."