Psikiyatri uzmanı Dr. Şehnaz Neslihan Gürz Yalçın Sanko’da

Psikiyatri Uzmanı Dr. Şehnaz Neslihan Gürz Yalçın, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Psikiyatri Uzmanı Yalçın, Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevine başladı. Klinikte göreve başlayan Yalçın’ın yanı sıra Uzm. Psikolog Melis Tümer Süyür, Uzm. Psikolog Melisa Özturan, Uzm. Psikolog Gözde Kıratlı da hasta kabul ediyor.

Şehnaz Neslihan Gürz Yalçın

1979 yılında Ankara’da doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1997 yılında Ankara Ayrancı Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden, 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004-2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007 yılında 3 ay süreyle ABDTeksas Üniversitesi’nde beyin görüntüleme üzerine araştırmacı olarak çalıştı. Uzmanlık eğitiminin ardından 2010-2011 yıllarındaAksaray Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. 2011-2013 yılları arasında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı, kadın ruh sağlığı alanında (gebelik, lohusalık, menopoz, kısırlık tedavileri, kanser, cinsel işlev bozuklukları) deneyim kazandı. 2014