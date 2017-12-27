Psikiyatristten çok önemli yeni yıl uyarısı!

Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümünden Uz. Dr. Nehir Kürklü yeni yılın nasıl karşılanması gerektiğine ilişkin önerilerde bulundu.
"ALDIĞINIZ KARARLARI ZAMANA YAYIN"
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kişilerin geçmişte yaşadıklarını değerlendirdiğini ifade eden Kürklü, "Kişi ihtiyaç duyduğu şeyleri anlamaya çalışır. Deneyimlerden faydalanmak, alınan kararları hayata geçirmek için yeni yıl fırsat olarak görülür ve kişiyi motive eder. Bu olumlu süreçten olduğunca yararlanmak için, uygulanabilir hedefler oluşturmak ve tasarlanan eylemleri birden bire yapmaya çalışmak yerine zamana yaymaya çalışmak faydalıdır" dedi.
"GERÇEKÇİ KARARLAR ALIN VE KARARLARINIZI ERTELEMEKTEN KAÇININ"
Yeni yıl için kararların tek bir güne bağlamadan sağlıklı bir ruh haliyle mantıklı adımlarla alınması gerektiğini kaydeden Kürklü, "Yaşam kalitesinin artabilmesi için kişinin yeni yıla dair gerçekçi beklentiler içine girmesi önemlidir. İstekleri ve kararları olumlu sonuçla gerçekleştirebilmek için detaylı olarak planlı ve kontrolcü davranmak gerekmektedir. Hedeflerin olumlu cümleler kurarak belirlenmesine dikkat edilmelidir. Hedeflenen kararları gerçekleştirebilmek için amaç doğrultusunda net cümleler kurmaya, çevreyle paylaşılarak fikir almaya özen gösterilmelidir. Herkes yaşanan olumsuzlukları geçen yılla birlikte bırakmak ister. Çünkü yeni yıl umutlarla ve yeni kararlarla gelir. Birçok kişi yeni yıl için 'sigarayı bırakma, spor yapma, derslerine zamanında çalışma, hobi edinme, sosyalleşme' gibi bir sürü kararlar verir. Verilen bu kararların sağlıklı bir psikoloji için yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kaydetti.
"KARARLARINIZI UYGULAMAYA GEÇİRİN"
Psikiyatrist Kürklü, "Kişinin kendine ve geçirdiği yıla olan inancını kaybetmemesi için kişinin yaşadığı ortama göre uygun olan kararlar hiç vakit kaybetmeden uygulamaya geçirilmelidir. Ayrıca bazı yeni yıl hedeflerinin ve beklentilerin gerçekleşmediği zaman kişi de hayal kırıklığı yaratabilme olasılığı da artabilmektedir. Kişilerin bu süreçten etkilenmemesi ve hayal kırıklığının depresyona ve kaygı bozukluklarına dönüşmemesi için yeni yılda olgun düşünerek ve uygulamaya geçirebilmesi mümkün ve kolay kararlar alabilmeleri gerekmektedir" diye konuştu.
SAĞLIKLI BESLENME, İYİ UYKU VE YÜRÜYÜŞ
Psikiyatri Uzmanı Dr. Nehir Kürklü şöyle devam etti:
"Mevsimine göre taze sebze ve meyve tüketimine önem verin. Bol bol doğal mineralli su için. Öğünlerinizde sık sık mevsim balıklarına yer verin. Düzenli olarak yeşil çay için. Uyku kalitesi büyük önem taşımaktadır. İyi bir gece uykusunun sağlığa sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Her yetişkinin günde altı ila sekiz saat uyuması gerekir. Yapılan araştırmalar, uykusunu alamayan insanların daha stresli ve sinirli olduklarını ortaya koymaktadır. Yürüyüş yapmak hem vücudun hem de mutluluk hormonu olan endorfinin harekete geçmesini sağlamaktadır. Egzersiz sonucu kalori yakan kişiler ayrıca kendilerini de iyi hissederler. Yürüyüşlerinizi mümkün oldukça açık havada yapmaya çalışın" dedi.
SOSYALLEŞME VE HOBİ EDİNME
İnsanların stresli, sorunlu ve dertliyken içlerine kapandığını kaydeden Kürklü, "İnsanlar stresli, sorunlu ve dertliyken içlerine kapanabilirler, kendilerini çevrelerinden soyutlayıp, dışarı çıkmak istemeyebilirler. Fakat tam tersine aile, yakınlar ve dostlarla geçirilen zaman mutlu ve huzurlu hissetmeye yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalar, iş dışında bir meşguliyete sahip olan insanların diğer insanlara göre daha mutlu, huzurlu ve özgüvenli bir yaşam sürdüğünü göstermektedir. Hobi sayesinde beceriler artar ve kendinize olan öz güveniniz yükselir. Hobi ve farklı uğraşlar, stresi azaltmaya yardımcı olur."
(İHA)
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