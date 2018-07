Psikolog Ertuğrul: İnsan iyiliği ve kötülüğü aynı anda barındırır

Bekir KARAKOCA/ADANA, (DHA)- ADANA'da 24+4 Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurucu psikoloğu Hatice Ertuğrul, insanın iyilik ve kötülüğü aynı anda barındırdığını, yaşam tarzının ise fikirler, hareketler, sonuçlar ve hedefler olmak üzere 4 dönemden oluştuğunu söyledi.

İnsan psikolojisiyle ilgili bir yazı kaleme alan psikolog Hatice Ertuğrul, insan yaşamında her şeyin mutlu olmaya odaklanarak başladığını kaydetti. İnsanın iyiliği ve kötülüğü aynı anda barındırdığını anlatan Hatice Ertuğrul, "Bu bir savunma değil kabulleniştir. Psikolojik anlamda arınma kendimizde kabul ettiğimiz ve kabul etmediğimiz şeyler arasında kurgulamaya çalıştığımız hayat beslenmemizde başlar. Kötüyü hayatımızda yok saymaya çalışırız. Bu da arınmamızı engelleyen, neden haline gelir. Biz yaşamımızda her şeyi mutlu olmaya odaklayarak kendimizi kirletiriz. İlk basamak kendi içimizdeki iyiyi ve kötüyü kabul etmektir. Yaşadığınız hayat içinde sizi besleyen ve beslemeyen yanlarınızı ayırt edin. Size ait tepkiler verin. Kendimizle kurduğumuz ilişki, duyguların kapılarını açıp, her şeyi içeri sokup burada bir yer bulması demektir. Hayatımızda yönetmeye zorlandığımız her şey bir karmaşadır. Hayatımızda yönetemediğiniz her karmaşa bizi kirleten şeydir" dedi.

GERÇEKLERLE YAŞAMAK

İnsanın kendisini varlık olmaktan çıkarıp yargılayan karaktere dönüşmesinin psikolojide 'canavar' anlamına geldiğini söyleyen Hatice Ertuğrul, "Acaba kendi canavarımızın içimizde olduğunu düşündünüz mü? Hayatımızın temizliğini yok eden en önemli şey kendi canavarımızdır. Canavar dediğimiz şey kendi psikolojimizle, yaşadığımız hayatın ve hissettiklerimizi inkar ederek kurguladığımız hayatın oluşturduğu bir kişiliktir. Arınmayı en çok besleyen kelime karardır. Peki kendimize ait kararların hangisini kendimize düşünerek verdik? Doğru karar diye bir şey yok, kendi kararımız diye bir şey var. Canavarı besleyen diğer şey, insanların doğrusunu bulmaya çalışmak. Canavarı cesaret duygusu, yani yürek öldürür. Canavarı besleyen ise akıldır. Duygularımızla hareket ettiğimizde, gerçek hissettiklerimizi yapmaya çalıştığımızda artık canavarımız yok olur. Biz buna gerçeklerimizle yaşamak diyoruz" diye konuştu.

YAŞAM TARZI 4 DÖNEMDEN OLUŞUYOR

İnsan yaşam tarzının 4 ayrı dönemden olurtuğunu kaydeden Hatice Ertuğrul, şunları anlattı:

"Size ait fikirler, hareketler, sonuçlar ve hedefler. Bu dördünün olmadığı yerde oraya başkaları, hayat ya da toplum alır. Birine söylemek istediğimiz şeyler olup da onun yerine gidip başka şeyler söylemek gibi. O zaman hayat şöyle bir psikoloji oluşturuyor. Sana ait olmayan bir şeyi sahiplen ve nereye gidersen git ağırlığını taşı. Sahiplenemediğin bir şeyi de taşımanın ilk yol açtığı şey, psikolojik bozukluktur."

