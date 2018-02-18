Psikolog Figen Güzeloğlu, evlilikte yaşanan cinsel problemlerin çözülebilir problemleri olduğunu belirterek, bu problemleri çözemeyenlerin mutlaka uzman doktora ya da psikologa gitmeleri gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesinden Psikolog Figen Güzeloğlu, evliliğin, bir erkek ve bir kadının aynı çatı altında yaşadığı, maddi ve manevi ihtiyaçlarını birlikte karşıladıkları, duygusal bağları ve romantik ilişkileri olan yapı olduğunu belirterek, “Evliliğin devamlılığının sürdürülmesinde cinsel ilişki önemli bir yere sahiptir. Cinsel ilişkide zaman, yer ve eş uygun bir şekilde seçildiğinde cinsel problemlerle karşılaşma olasılığı düşer. Cinsel hayatları iyi olan eşler daha mutlu olacaktır. Kadının ve erkeğin tenlerinin birbirine uyumlu olması, eşlerin birbirlerinin nelerden hoşlandığını ya da hoşlanmadığını bilmesi, aralarında cinsel tutkunun olması, cinsel birliktelik yaşarken önce kendi mutluluğunu ve hazzını gözetmek, daha sonra eşini mutlu etmek cinsel birlikteliğin daha iyi geçmesine olanak sağlar. Evlilikte cinsel problemler, eşlerin ruh sağlığını bozabilir, hayat enerjisini düşürebilir hatta aşağılık psikolojisine sokabilir. Cinsel problemler psikolojik, sosyolojik ve biyolojik olabilir. Cinsellik bozulduğunda aile içi ilişkilerde problemler görülmektedir” dedi.

"Değişik cinsel problemler yaşanabilir"

Yaşanan değişik cinsel problemlerle ilgili bilgi veren Psikolog Figen Güzeloğlu, “Vajinismus, kadınlarda kasları sıkma, bacakları kapatma, cinsel birliktelik sırasında penisin girişini engelleyen cinsel problemlerden bir tanesidir. Vajinismusda kadın cinsel birlikteliği isteyebilir fakat birleşme gerçekleşmez. Vajinismusa toplumsal baskı, çocuk yaşta evlilik, rızasız evlilik, kızlık zarının yırtılmasından korkma gibi birçok sebep görülebilir. Bu durum kadının özgüveninin düşmesine, eşiyle ilişkilerinin bozulmasına neden olur. Prematür ejakülasyon (erken boşalma), kontrolsüz boşalma olarak da adlandırabiliriz. Erken boşalma bazen fizyolojik bazen de psikolojik sebepten kaynaklanabilir. Yapamazsam, başaramazsam kaygısıyla erken boşalma gerçekleşir. Birkaç kez deneyen erkek başarısız olursa cinsel hayattan soğuyabilir. Erectile dysfunction (sertleşme bozukluğu), peniste sürekli ya da tekrar eden bir sertlik, yeterli ereksiyon sağlayamama halidir. Cinsel objelere karşı ilgi duyamama gözlenir. Birçok sebebi vardır. Bunlar; stres, eşe kızgınlık, maddi problemler, evlilik problemleri olabilmektedir. Bu durumda tiksinme ve iğrenmede görülebilir. Cinsel isteksizlik, eşlerden birinin cinsel ilişkiye girme isteğinde azalma olması, hem erkekte hem de kadında görülebilir. Evlilikte problemler çıkabilir ve ilişkiler bozulabilir” şeklinde konuştu.