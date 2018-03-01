Psikologdan velilere çok önemli uyarılar

Psikolog Enise Öziç, “Velilere büyük görev düşüyor. Çocuğunuzu daima takipte olun, görmezden gelmeyin. Ne kadar takipte olursak o kadar koruyucu olabiliriz” dedi.

Liv Hospital Samsun ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Maarif Hareketi kapsamında oluşturulan “Aile Akademisi” devam ediyor. Eğitim bu hafta Çarşamba Mithat Yilmaz İlköğretim Okulunda gerçekleşti. Liv Hospital Samsun’dan Psikolog Enise Öziç’in velilere eğitim verdiği seminerde “Akran Zorbalığı” anlatıldı. Öziç, “Aileler çok dikkatli ve ilgili olmalı. Çocukların bir sorunu olduğunda fark edilebilmeli, tavırlarında değişiklik olduğunda hissedilebilmeli. Velilere büyük görev düşüyor. Çocuğunuzu daima takipte olun, görmezden gelmeyin. Ne kadar takipte olursak o kadar koruyucu olabiliriz” diye konuştu.

Okul Müdürü Ufuk Güçlü ise, “Bu eğitime katılımın fazla olması beni çok mutlu etti. Eğitim çocuktan önce aileye verilmeli ki sağlıklı çocuklara sahip olalım. Akran Zorbalığı çokça karşılaştığımız bir durum maalesef. Bu konuda aileler, öğretmenler, bizler çok dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu.