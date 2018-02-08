Psikolojik nedenler bu sorunu tetikliyor

Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, erkeklerin cinsel hayatlarında ki en ciddi sıkıntılardan birisi olarak göze çarpan erken boşalmanın özgüven anlamında da en ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiğini söyledi. Özlük; “Kontrolsüz boşalma adı ile de tanımladığımız bu sorunu ve nedenlerini iyi bir şekilde tanımanız çok önemlidir. Erken boşalma ya da diğer adı ile kontrolsüz boşalma, cinsel ilişki esnasında ideal doyum noktasına ulaşamadan çeşitli nedenlere bağlı olarak erkeğin kendini kontrol edememesi ve sertleşmenin hemen başında boşalması durumudur. Günümüz Türk erkeklerinin çok büyük bir kısmında gördüğümüz sorunlardan birisidir” diye konuştu.

Cinsellik hazzı, erkeklerde ve kadınlarda farklılık gösterdiğini dile getiren Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, “Doyum noktasına ulaşma süreci de belirgin şekilde farklılık gösterir. Kadın, erkeğe nazaran çok daha geç boşalma noktasına ulaşır. Bu boşalma, kadından önce erkekte çok hızlı şekilde ortaya çıktığında ise çok ciddi sorunlar baş gösteriyor. Erken boşalma, erkek için kontrolsüzlük anlamına gelir. Erkekler, cinsel performans anlamında da farklılık gösterirler, boşalma anlamında da. Yapısal özellikler bu noktada çok ciddi şekilde değişkenlik gösterir. Erken boşalma durumunda en önemli kıstas analizimiz ise kadının boşalma süreci olarak dikkate alınır” diye konuştu.

Erken boşalma sorunlarının çok önemli bir kısmı psikolojik nedenler ile karşılarına çıktığını ifade eden Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, daha sonra şunları söyledi; “Özgüvensizlik, aşırı heyecan, erken boşalma korkusu bunlardan birkaçı olarak nitelendirilebilir. Küçük penislerde erken boşalma sıklık ile görülen bir durumdur. Ereksiyon süresi çok kısa olabilir. Penis büyütme operasyonu bu noktada önemli bir çözüm olabilir. Vücutta çok fazla meni birikimi var ise erken boşalma meydana gelir. Vücutta bulunan meni, ereksiyonu hızlandırır ve bir an önce kendisini dışarı atmak ister. Dolayısı ile sık sık olmasa da belirli aralıklar ile mastürbasyon ile meniyi dışarı atmak gerekir. Siz atmasanız bile rüyada boşalma meydana gelir. Erken boşalmanın yukarıda saydığımız üzere birçok farklı nedeni olabilir. Tüm bu nedenlerden de olsa bu problemin çözümü de vardır.”