İSTANBUL (AA) - Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında, yarın Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Pulmoner Rehabilitasyon Önemli- Uyguluyor Musunuz?" konulu sempozyum gerçekleştirilecek.
Türk Toraks Derneği Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sema Savcı, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) kapsamında her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri yapılarak, sağlık personeli ve toplumun bilgilendirilmesi, farkındalıkların artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılmasının amaçlandığını belirtti.
Bu yıl 12-18 Mart olarak belirlenen haftada çeşitli etkinlikler yapılacağını aktaran Savcı, bu kapsamda Türk Toraks Derneği tarafından yarın "Pulmoner Rehabilitasyon Önemli-Uyguluyor Musunuz?" konulu sempozyumun, Ankara'da, SBÜ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenleneceğini bildirdi.
Savcı, "Sempozyumun amacı pulmoner rehabilitasyonun farkındalığının artmasının önemi, pulmoner rehabilitasyon modelleri ile ilgili kanıta dayalı bilgi ve uygulama birikiminin paylaşılması ve güncel gelişmelerin sağlık disiplinleri arasında tartışılmasını sağlamaktır. Sempozyum; göğüs hastalıkları uzman hekimleri, asistanları, aile hekimleri ve pulmoner rehabilitasyonda yer alan fizyoterapist, diyetisyen hemşire ve psikologlardan oluşan interdisipliner yaklaşımla gerçekleştirilecektir." bilgisini verdi.
- "Egzersiz bırakıldığında kazanımlar kaybediliyor"
Prof. Dr. Savcı, kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen pulmoner rehabilitasyonun, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünü olduğunu kaydetti.
Süregen nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabildiğini belirten Savcı, şöyle devam etti:
"Pulmoner rehabilitasyon, her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan ya da evde uygulanabilmektedir. KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile uygulanabilmektedir.
Pulmoner rehabilitasyonun en önemli ve temel bileşen egzersiz eğitimidir. Bireyin gereksinimleri doğrultusunda diğer bileşenler de (hasta ve ailesinin eğitimi, vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi gerekli olgularda beslenme desteği, psikososyal destek, nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri, iş-uğraşı tedavisi, enerji koruma yöntemleri vb.) pulmoner rehabilitasyon programlarında yer almaktadır. Pulmoner rehabilitasyon programı en az 8 hafta (toplam 24 seans) süre ile uygulanmalıdır. Egzersiz eğitimi bırakıldığında kazanımlar kaybedildiği için egzersiz alışkanlığının devam ettirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, kronik akciğer hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hissediyorsanız, günlük aktivitelerinizi yapmakta güçlük çekiyorsanız değerlendirme için göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanmalısınız."
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