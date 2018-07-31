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Rahatsızlanan milletvekilleri Köylü ile Bircan'ın tedavileri sürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2018 10:23 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Kastamonu Hakkı Köylü ile Iğdır'da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın tedavileri Ankara'da sürüyor.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- KASTAMONU'da şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Kastamonu Hakkı Köylü ile Iğdır'da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın tedavileri Ankara'da sürüyor.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, önceki Kastamonu'da katıldığı bir toplantı sırasında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesine başvurdu. Burada tedavi altına alınan Köylü, yapılan anjiyonun arından tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Köylü'nün genel durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Iğdır'da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ise önce Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyin iç kanaması geçirdiği tespit edilen Bircan, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım tedavisine devam edilmek üzere hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Bircan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her iki milletvekilinin sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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