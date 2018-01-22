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Rahim ağzı kanserinden aşıyla korunun

SAĞLIK HABERLERİ | 22.01.2018 17:07 | Son Güncelleme 1 saat önce

Dünyada her yıl 530 bin kişide görülen ve hastaların yarısında ölümle sonuçlanan rahim ağzı kanserine karşı en etkili korumanın, hastalığa neden olan İnsan Papilloma Virüsü (HPV) aşısının yaptırılmasıyla mümkün olduğu belirtildi.

Rahim ağzı kanserinden aşıyla korunun

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı dolayısıyla HPV'nin genellikle cinsel yolla bulaşan, kadınlarda ve erkeklerde çeşitli kanserlere yol açan bir virüs olduğunu belirtti.

YILDA 750 ÖLÜM VAKASI VAR

HPV'nin kadınlardaki rahim ağzı kanserinin tek nedeni olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Yani HPV bulaşmazsa rahim ağzı kanseri gelişmez. HPV-rahim ağzı kanseri ilişkisi, sigara-akciğer kanseri ilişkisinin 20 kat daha fazladır. Bu virüs, ayrıca genital bölgede görülen siğillerin de nedenidir" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, "Türkiye'de yıllık yeni vaka sayısı bin 686, ölüm ise yaklaşık 750'dir. Bu sayı rutin aşı kullandığımız hastalıkların çoğundan daha yüksek. Rahim ağzı kanserine karşı en etkili korunma yolu aşı yaptırmak. Aşıda virüsün içi boş kapsülleri bulunur. Canlı bir aşı değil ve yan etkisi yok. Türkiye'de kullanılan iki ruhsatlı aşı var" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
rahim ağzı kanseri aşı İnsan Papilloma Virüsü (HPV)

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