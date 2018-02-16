Rahim sarkmasına cerrahi çözüm

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne şiddetli ağrı şikayetiyle başvuran 72 yaşındaki hasta, vajinal yolla gerçekleştirilen rahim sarkma ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi sadece Gaziantep değil, bölge halkına da şifa dağıtmaya devam ediyor. Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hatice Aykırı yaklaşık bir yıldır idrar yapamama ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastane hastane gezdi, ancak bir sonuç alamadı. Ağrıları dayanılmaz hale gelen yaşlı kadın son çare olarak Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından yaşlı kadına rahim sarkması teşhisi konuldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın’dan vajinal yolla yapılacak olan cerrahi yöntemle sıkıntılarından kurtulacağını öğrenen Aykırı, operasyonu kabul etti. Yapılan operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Aykırı, “İdrarımı yapamıyordum. Çok ağrım vardı. Şu an kendimi iyi hissediyorum Sağlığıma kavuşmamı sağlayan doktorlara çok teşekkür ederim” dedi.

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın ise, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamız idrarını yapamama ve şiddetli ağrı şikayeti ile bize başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastamızda ileri derecede rahim sarkması olduğunu tespit ettik. Geçmişte felç geçiren hastamızın ayrıca şeker, tansiyon, aort hipertrofisi (kalpte büyüme )ve kalçada kireçlenme gibi hastalıkları mevcut. Yaşı ve hastalıkları nedeniyle bu operasyonu yapmak oldukça riskliydi. Biz, Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak hastamız için tüm önlemleri aldık. Hastamızın ameliyatla rahmini çıkartıp o bölgeyi yeniden oluşturduk. İdrar kesesini yerine koyup, vajinayı düzelterek sağlığına kavuşmasını sağladık. Operasyonun ardından hastamızı yoğun bakım ünitesine alarak, yine İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanlarımızla hastamızın durumunu sürekli kontrol ettik. Şu an durumu iyi olan hastamızı kısa süre sonra taburcu edeceğiz."

Rahim sarkmasının genellikle zor doğumlar, kabızlık ve ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıktığını dile getiren Tanın, hastalığın kasıkta basınç hissi, vajinadan bir parçanın sarkması, bel ve sırtta ağrı, sık idrara çıkma isteği, idrar yaparken sürekli yara varmış gibi ağrı hissi, şişkinlik ve çıkıntı çıkan kısımda sürtünmeye bağlı kanama olması gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti. Rahim sarkmasının tedavisinin hastalığın derecesine, kadının çocuk doğurmak isteyip istemediğine göre değişeceğini söyleyen Tanın, “Birinci ve ikinci derecedeki rahim sarkmaları için tedavi gerekmezken, üçüncü ve dördüncü evrede tedavi şarttır. Çünkü bu evrede bacak arasında bir organın dışarı doğru büyümesi nedeniyle kadın oturamaz ve o bölgede yaralar oluşabilir. İdrar ve büyük abdest yapmakta güçlük çekilir. Bu durum da kadının yaşamını ciddi bir şekilde etkiler ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Özellikle ileri derecedeki rahim sarkmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı için mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Ameliyatla rahim sarkmasının önlenmesinin mümkün olduğunu belirten Uzman Dr. Tanın, “Eskiden bu gibi durumlarda rahim alınıyordu. Rahmini istemediği halde aldırmak zorunda kalan kadınlar da haliyle kendilerinde bir eksiklik hissediyorlardı. Özellikle bu tür hastalar için Özel Gaziantep Anka Hastanesinde uyguladığımız laparoskopik yöntemle rahimi almak yerine askı yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntemle rahmi yerine asıyoruz ve tekrar sarkma riskini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Operasyon laparoskopik olduğu için hasta kısa süre sonra normal yaşantısına devam edebiliyor” diye konuştu.