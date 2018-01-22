Rahim ve yumurtalıkların kapalı yöntemle çıkartılması nasıl yapılır?

Laparoskopik yöntemler Kadın Doğum kliniğinde uzun yıllardır teşhis amaçlı olarak kullanılmaktadır. İnfertilite tanısında tüplerin ve overlerin değerlendirilmesinde görsel bilgi sağlaması büyük önem taşır. Son 10 yılda teknolojik gelişmeler ve cerrahi el aletlerindeki yeni uygulamalar sayesinde ( İleri bipolar teknolojisi ve ultrasonic enerji-Ligasure Harmonic ve Enseal ) daha önce erişilemeyen güvenlik seviyesi ile daha büyük ölçekli cerrahiler yapılmaya başlanmıştır.

Histerektomi en çok yapılan ameliyat olma özelliği ile jinekoloji alanında büyük önem taşır. Daha önce Total Abdominal Histerektomi veya Vaginal Histerektomi yöntemi ile yapılabilen ameliyatların %90 da artık Laparoskopik Cerrahi kolaylıkla uygulanabilmektedir.

KİMLERE YAPILABİLİR?

Rahimin alınması gereken hastaların %90 da laparoskopik cerrahi uygulanabilir. Daha önce Orta hat kesisi ile cerrahi geçiren hastalar, ileri derecede karın yapışıklığı olan hastalarda kontrendike olabilir. Ancak ileri carrahi tekniklerde bu kısıtlamalar aşılabilir.