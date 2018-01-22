Rahim ve yumurtalıkların kapalı yöntemle çıkartılması nasıl yapılır?

Laparoskopik yöntemler Kadın Doğum kliniğinde uzun yıllardır teşhis amaçlı olarak kullanılmaktadır. İnfertilite tanısında tüplerin ve overlerin değerlendirilmesinde görsel bilgi sağlaması büyük önem taşır. Son 10 yılda teknolojik gelişmeler ve cerrahi el aletlerindeki yeni uygulamalar sayesinde ( İleri bipolar teknolojisi ve ultrasonic enerji-Ligasure Harmonic ve Enseal ) daha önce erişilemeyen güvenlik seviyesi ile daha büyük ölçekli cerrahiler yapılmaya başlanmıştır.
Histerektomi en çok yapılan ameliyat olma özelliği ile jinekoloji alanında büyük önem taşır. Daha önce Total Abdominal Histerektomi veya Vaginal Histerektomi yöntemi ile yapılabilen ameliyatların %90 da artık Laparoskopik Cerrahi kolaylıkla uygulanabilmektedir.
KİMLERE YAPILABİLİR?
Rahimin alınması gereken hastaların %90 da laparoskopik cerrahi uygulanabilir. Daha önce Orta hat kesisi ile cerrahi geçiren hastalar, ileri derecede karın yapışıklığı olan hastalarda kontrendike olabilir. Ancak ileri carrahi tekniklerde bu kısıtlamalar aşılabilir.
HİSTEREKTOMİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Karından Rahim Alınması ameliyatı: Sezaryen kesisi gibi ameliyata başlanıp toplam olarak rahim ve yumurtalıkların beraberce alınmasıdır.
Vaginal Yoldan Rahim Alınması Ameliyatı: Vaginal yol ile bebeğin doğduğu şekilde rahimin ve yumurtalıkların çıkarılmasıdır.
Karından Rahimin bir kısmının Alınması Ameliyatı: Sezaryen kesisi gibi ameliyata başlayıp rahimin sadece üst yarısı alınır, Rahim Ağzı (Serviks) bırakılır.
Kapalı Ameliyat Yöntemi ile ( Laparoskopi) Rahimin alınması: Kapalı yöntemler kullanılarak rahim ve yumurtalıkların cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Komple veya rahimin yarısı alınabilir, yumurtalıklar bırakılabilir.
HİSTEREKTOMİ (RAHİM ALINMASI) GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?
Kanama
Aşırı düzensiz vaginal kanama yaratan Rahim içi kalınlaşması durumları. (Endometrial Hiperplazi) İlaç tedavisi ile düzelmeyen veya ilaç kullanımında başarısızlık.
Myom
Myomlar; Ağrı ve kanama şikayetlerinin günlük hayatı etkilemesi. Kanamaya bağlı anemi gelişmesi, ilaç tedavisi ile kontrol edilememesi.
Over kistleri
Fonksiyonel over kistlerinin haricindeki over kistlerinde eşlik eden cerrahi sorunlarda değerlendirilerek Histerektomi düşünülmelidir.
Rahim sarkması
İleri yaş ve menopoz nedeni ile yaşanan Genital Organ Sarkması (GOS) tedavisi gündeme gelirse düzeltici ameliyatlara Histerektomi de eklenebilir.
Jinekolojik Kanserler
Yumurtalık kanserleri ( Over ), Rahim içi kanserleri (Endometrium) ve Rahim ağzı kanserleri (Cerviks) tanısı konulduğunda Rahim alınması ameliyat gerekebilir.
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