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Ramazan ayı yaklaşırken Canan Karatay'dan önemli uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.05.2018 20:50 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, oruç tutacakların ramazan ayından önce kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirterek, "İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek ve dinç bir şekilde oruca hazırlamak için herkes su içmeye başlasın. Bol bol su içsin, kaya tuzunu da bol bol kullansın" dedi.

Ramazan ayı yaklaşırken Canan Karatay'dan önemli uyarı

Düzce Valiliği tarafından düzenlenen 'Okur-Yazar Buluşmaları' etkinliğine katılmak üzere kente gelen Prof. Dr. Canan Karatay, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Canan Karatay, ramazan ayında milletvekili adayları ile vatandaşların beslenme ile ilgili olarak dikkat etmesi gerektiğini belirterek, önerilerde bulundu. Karatay kemik suyunun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Benim önerim biz de aşırı çalışıyoruz, seçime katılanlar da aşırı çalışıyorlar. Köy tereyağında 2-3 yumurta sarısı ile birlikte yendiği zaman hem oruç tutanlar dinç kalır, hem de ağır çalışanlar dinç kalır diye söylüyorum. Mutlaka paça çorbası, mutlaka işkembe, kelle paça çorbaları bol bol yenebilir. Bir de tabi et alamıyoruz diyenlere ülkemizde bayramdan bayrama Kurban Bayramı'nda et yiyor herkes ama kemik suyu çok önemli. Kemiğin içinde bulunan mineraller, proteinler, yağlar çok önemli. Bol bol kemik suyu içsinler. İçerlerse tüm günü dinç geçirirsiniz diyorum" dedi.

canan hoca

"SUSUZLUK BAŞ AĞRISI YAPAR"

Oruç tutacakların kendilerini hazırlaması gerektiğini belirten Karatay, "Ramazanda zaten Karatay prensiplerine uyuyor. Karatay da iki öğün beslenin diyor. İki öğün yenilince doğal ve çok yenilmesi lazım. Sahur kahvaltı demek. Kahvaltıyı çok iyi yaparsak yumurtası ile tereyağı ile zeytini ile fındığı ile fıstığı ile çayı ile mutlaka yapılması lazım. Ama çay şekersiz olacak, kahve, süt içildiği zaman şekersiz olacak. Bol su içilecek. Ancak, ramazandan önce vücudu hazırlamak lazım onun için vücudun suya çok ihtiyacı var. Yani ramazan uzun ve sıcak günler olacak. 12-13 saat olacak. İftara doğru başın ağrımasının sebebi susuzluktur. Susuzluk baş ağrısı yapar. Ama su tek başına değil, su tuz ile birlikte olması lazım. İnsan vücuduna su ve tuz girmesi lazım. Şimdiden vücudu optimize etmek ve dinç bir şekilde oruca hazırlamak için herkes su içmeye başlasın. Bol bol su içsin, kaya tuzunu da bol bol kullansın" diye konuştu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Canan Karatay'a tablo hediye etti.

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Canan Karatay Ramazan ramazan ayı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir allahın kulu da prof Osman Nuri Koçtürk ü ansa ya! Bu ne vefasızlık.
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