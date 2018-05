Ramazan ayında akupunktur ile kilo vermek sağlıklı değil

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru Salih Salihoğlu, Ramazan ayında oruç tutanlar için akupunktur ile kilo vermeye başlamanın çok sağlıklı olmayacağını ifade ederek, "Hasta bize ilk defa geliyor ve akupunkturla kilo vermek istiyorsa Ramazan ayı çok uygun bir süreç değil. Çok uzun süre açlık hali ve uzun bir süre su içmeden bekledikleri için hastaların metabolizmaları yavaşlayabiliyor. Biz akupunktur ile hastanın tabii ki metabolizmasını hızlandırıp bu etkiyi çıkartabiliyoruz. Ama bu süreç metabolizmanın yorulmasına da sebep olduğu için genelde Ramazan ayında çok akupunktur randevusu vermemeyi tercih ediyoruz" dedi. Medicana Sivas Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Salih Salihoğlu, fiziksel akupunkturun belli bir süre iğne batırılarak tedavi etme anlamına geldiğini, akupunkturla tedavide vücudun bozulan dengesinin yeniden sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Sadece ağrılı bölgeye odaklanmayıp, vücudun genel işleyişi düzeltilerek onarım mekanizmalarının devreye sokulduğunu aktaran Dr. Salih Salihoğlu, "Akupunktur iğnelerinin yaptığı uyarılar organizmanın hemen her yerine ulaşabilir. Böylece bağışıklık sistemi güçlendirilerek vücut direncinin düşmesine bağlı birçok hastalık tedavi edilebilir. Genellikle akupunktur iki şekilde uygulanır. Vücut ve kulak akupunkturu. Bunlar ayrı ayrı uygulanabildikleri gibi kombine de edilebilirler. İnsan vücudunda yaklaşık olarak bine yakın akupunktur noktası bulunmaktadır. Tedavide bunların bir kısmı kullanılır. Hasta ve hastalığa göre bu noktalardan bir kısmının uyarılması esasına dayanan tedavi şemaları oluşturulmaktadır" diye konuştu. 'BİRÇOK HASTALIKTA UYGULANABİLİYOR' Akupunktur ile tedavinin birçok hastalıkta kullanılabildiğini ifade eden Dr. Salihoğlu şunları söyledi: "Akupunktur tedavisinde seans önemlidir. Hastanın kendi hastalığının durumuna göre seans uygulamaları yapılmaktadır. Etkili olduğu bazı hastalıklar vardır. Bunlar temel olarak kas ve iskelet ağrıları, eklem ağrıları, özellikle obezite, kilo problemi olan insanlar, sigara problemi olan insanlar. Sigara bağımlılığı olan hastalarımızda akupunktur tedavisi uygulanmaktadır. Akupunktur bütün hasta gruplarında, bütün yaş gruplarında uygulanabilir. Her hastanın hastalığı öncelikle poliklinik şartlarında muayene ve tanı konulduktan sonra seans uygulamaları başlamaktadır. Her hastalığın farklı farklı tedavi yöntemleri içermektedir. Bunların bir kısmına kulak akupunkturu yapılırken, bir kısmına da vücut akupunkturu ve bir kısım hastalarımıza da kulak artı vücut akupunktur kombini uygulaması yapılmaktadır." 2 AYDA 15 KİLO VERİLEBİLİR Akupunktur ile ayda ortalama 4,5-5 kilo, iki ayda da 15 kiloya yakın kilo verilebildiğini belirten Dr. Salihoğlu şöyle devam etti: "Hastalarımızın öncelikle muayenesi yapıldıktan sonra hastada tabii şeker hastalığı var mı, insülin direnci var mı, yeme bozukluğu var mı, hormonal herhangi bir bozukluğu var mı, tanısı konulur, kanları istenir, muayenesi yapılır. Kilo problemine göre hastanın mevcut önce kilosu tartılır, bu kilosuna göre de seans uygulaması yapılır. Bizim akupunkturdaki seans aralıklarımız genellikle haftalık ya da on günde birdir. Ortalama 2 ay gelen hastalarımızın 10 ila 15 kilo arasında kilo verdiğini görebiliyoruz." 'RAMAZAN'DA AKUPUNKTURA BAŞLAMAYIN' Ramazan ayında oruç tutanlar için akupunktur ile kilo vermeye başlamanın çok sağlıklı olmayacağını ifade eden Uzman Dr. Salih Salihoğlu şunları kaydetti: "Ramazan ayında sadece mevcut seasları devam eden hastalarımızda akupunktur uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak hasta bize ilk defa geliyor ve akupunkturla kilo vermek istiyorsa Ramazan ayı çok uygun bir süreç değildir. Çok uzun süre açlık hali ve uzun bir süre su içmeden bekledikleri için hastaların metabolizmaları yavaşlayabiliyor. Biz akupunktur ile hastanın tabii ki metabolizmasını hızlandırıp bu etkiyi çıkartabiliyoruz. Ama bu süreç metabolizmanın yorulmasına da sebep olduğu için genelde Ramazan ayında çok akupunktur randevusu vermemeyi tercih ediyoruz."