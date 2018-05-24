Ramazanda aşırı sigara tüketimi kalp krizi nedeni

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, iftardan sonra aşırı sigara tüketiminin çok zararlı bir davranış olduğunu, kalp krizi riskini artırdığını belirterek, "Gün boyu vücutta bir nikotin eksikliği oluyor. Gün boyu eksiklik hissedildiği için iftarda hemen sigaraya saldırıyor insanlar. Bu durum sahura kadara böyle devam ederse çok yoğun bir nikotin bombardımanına neden olur. Bu da vücut için çok zararlı." dedi.

Prof. Dr. Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruç tutan insanların iftardan sonra aşırı sigara tüketmesinin çarpıntı, tansiyon yükselmesi, bulantı, baş dönmesi, midede yanma ve asit artışı gibi şikayetlerin yanı sıra kalp krizi ve beyin kanaması riskine de neden olabileceğini söyledi.

Sigaranın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "en büyük bağımlılık yapan sağlık sorunu" olarak ilan edildiğine dikkati çeken Toprak, "Gün boyu vücutta bir nikotin eksikliği oluyor. Gün boyu eksiklik hissedildiği için iftarda hemen sigaraya saldırıyor insanlar. Bu durum sahura kadara böyle devam ederse çok yoğun bir nikotin bombardımanına neden olur. Bu da vücut için çok zararlı. Gün boyu eksiklik sonra birden kısa zamanda nikotin en yüksek noktaya ulaşıyor. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz. Keşke hiç içmeseler ama içiyorlarsa da iftar ve sahur arası sigarayı azar azar içsinler. Birden bire nikotin seviyesini yükseklere çıkartmayın." ifadelerini kullandı.