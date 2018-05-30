Ramazanda kimler oruç tutamaz?

Vücudun ve zihnin detoksu olarak tanımlanan oruç, herkes için uygun olmayabilir. Avrasya Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık, oruç tutmanın sakıncalı olduğu hastalık gruplarını açıklıyor.
KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?
Bazı şartlar ve koşulların yanı sıra birçok hastalık da oruç tutmak için engel teşkil edebilir. Özellikle de;
⦁ Hamileler,
⦁ Emziren anneler,
⦁ Kalp ve damar hastaları,
⦁ Diyabet hastaları,
⦁ Kronik hastalığı olan yaşlılar,
⦁ Aşırı zayıf kişiler,
⦁ Vücut direnci düşük olanlar,
⦁ Yeni ameliyat geçirenler,
⦁ Kemoterapi gören kanser hastaları, oruç tutmamalı ya da doktor kontörlünde tutmalıdır.
ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTMAMALI
İti tip diyabet hastası vardır. Bunlardan iki insüline bağımlı olup bu hastaların oruç tutmaları sağlık açısından risk oluşturacağından oruç tutmamaları gerekir. İkinci tip, insüline bağımlı olmayan ve diyet kontrolünde olan hastalar ise doktorun onaylaması durumunda oruç tutabilir. Yine de bu kararı tek başına vermeleri doğru değildir. Ayrıca uzun açlık dönemlerinde kan şeker düzeylerinde aşırı oynama olursa oruca ara vermeleri önerilir. Diyabet hastalarının oruç tutmaları birçok risk yaratabilir.
KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Ramazan ayının sıcak ve uzun yaz günlerine gelmesi, kalp ve dolaşım sistemi hastalığı bulunan kişiler için risk oluşturduğu bir gerçektir. Çünkü sıcaklığa ve uzun süre aç kalmaya bağlı olarak su kaybı yaşanabilir. Bu durum ise hastalığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple kalp hastalarının oruç tutması önerilmez. Kalp hastaları, doktor izniyle oruç tutmak isterlerse daha iftar ve sahurda hafif besinler tüketmeli, lifli gıdalar tercih etmelidir.
TANSİYON HASTALARI DİKKAT!
Eğer kişinin tansiyon problemi ilaç olmadan kontrol altına alınamıyorsa kesinlikle oruç tutması önerilmez. Çünkü tansiyonunu normal seviyelerde tutmak için günde 2- 3 doz ilaç kullanması gerekenler, ilaçlarını almadığı takdirde çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Eğer kullanılan ilaç miktarı 1-2 doz ise doktora danışıp oruç tutulabilir. Bu noktada kişinin hastalık seviyesi ve hastalığın seyri belirleyici rol oynar. Tansiyon hastaları oruç tutacaksa Ramazan boyunca su atımını hızlandıracak çay, kahve gibi içeceklerden uzak durmalı, çok tuzlu işlenmiş gıdaları tercih etmemelidir.
MİDE HASTALARININ ORUÇ TUTMASI SAKINCALI MI?
Uzun saatler boyunca aç kalmanın vücutta yarattığı etkilerden biri de mide asidindeki artıştır. 16 saate yakın aç ve susuz kalan mide, asit oranını yükseltir. Bu sebeple hastalığı tedavi edilmemiş ve şikayetleri devam eden mide hastalarının oruç tutmaması daha iyi bir seçenektir. Eğer oruç tutabilecek durumdaysalar ise iftar ve sahur arasında en az 2 litre su içmeli ve hafif gıdalar tüketmelidirler.
OBEZİTE İLE SAVAŞANLAR ORUÇ TUTMALI
Yemek yeme güdüsünü kontrol edememe durumundan ortaya çıkan obezite hastalığı için Ramazan çok iyi bir fırsattır. Bir ibadet ritüeli oran orucu tutmak isteyen obez hastaları bir zorunluluk çerçevesinde yemek yemeyi kontrol edebilirler. Ancak şöyle bir durum var ki, obez hastaları oruç ile birlikte yağ kaybetseler de kas kaybı da yaşayabilirler. Bu durumu engellemek için fiziksel aktivitelerini aksatmamalıdırlar. Ayrıca bir defadan fazla yemek yenmesi obesite, diabet gibi durumları körükleyebilir.
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