Ramazanda kimler oruç tutamaz?

Vücudun ve zihnin detoksu olarak tanımlanan oruç, herkes için uygun olmayabilir. Avrasya Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık, oruç tutmanın sakıncalı olduğu hastalık gruplarını açıklıyor. KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?



Bazı şartlar ve koşulların yanı sıra birçok hastalık da oruç tutmak için engel teşkil edebilir. Özellikle de;

⦁ Hamileler,

⦁ Emziren anneler,

⦁ Kalp ve damar hastaları,

⦁ Diyabet hastaları,

⦁ Kronik hastalığı olan yaşlılar,

⦁ Aşırı zayıf kişiler,

⦁ Vücut direnci düşük olanlar,

⦁ Yeni ameliyat geçirenler,

⦁ Kemoterapi gören kanser hastaları, oruç tutmamalı ya da doktor kontörlünde tutmalıdır. ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTMAMALI



İti tip diyabet hastası vardır. Bunlardan iki insüline bağımlı olup bu hastaların oruç tutmaları sağlık açısından risk oluşturacağından oruç tutmamaları gerekir. İkinci tip, insüline bağımlı olmayan ve diyet kontrolünde olan hastalar ise doktorun onaylaması durumunda oruç tutabilir. Yine de bu kararı tek başına vermeleri doğru değildir. Ayrıca uzun açlık dönemlerinde kan şeker düzeylerinde aşırı oynama olursa oruca ara vermeleri önerilir. Diyabet hastalarının oruç tutmaları birçok risk yaratabilir.

KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Ramazan ayının sıcak ve uzun yaz günlerine gelmesi, kalp ve dolaşım sistemi hastalığı bulunan kişiler için risk oluşturduğu bir gerçektir. Çünkü sıcaklığa ve uzun süre aç kalmaya bağlı olarak su kaybı yaşanabilir. Bu durum ise hastalığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple kalp hastalarının oruç tutması önerilmez. Kalp hastaları, doktor izniyle oruç tutmak isterlerse daha iftar ve sahurda hafif besinler tüketmeli, lifli gıdalar tercih etmelidir. TANSİYON HASTALARI DİKKAT!



Eğer kişinin tansiyon problemi ilaç olmadan kontrol altına alınamıyorsa kesinlikle oruç tutması önerilmez. Çünkü tansiyonunu normal seviyelerde tutmak için günde 2- 3 doz ilaç kullanması gerekenler, ilaçlarını almadığı takdirde çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Eğer kullanılan ilaç miktarı 1-2 doz ise doktora danışıp oruç tutulabilir. Bu noktada kişinin hastalık seviyesi ve hastalığın seyri belirleyici rol oynar. Tansiyon hastaları oruç tutacaksa Ramazan boyunca su atımını hızlandıracak çay, kahve gibi içeceklerden uzak durmalı, çok tuzlu işlenmiş gıdaları tercih etmemelidir.