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Reflüsü olan yumuşak fırça kullanmalı

SAĞLIK HABERLERİ | 02.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 6 saat önce

“Reflü hastalarının ağız içindeki diş çürüklerinin oranı, reflü hastalığı olmayanlardan daha yüksek” diyen diş hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Asit nedeniyle yumuşamış olan diş minesine daha fazla zarar vermemek için yumuşak diş fırçası kullanın!”

Reflüsü olan yumuşak fırça kullanmalı

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, reflü hastalığının ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek uyarılarda bulundu: “Ağız sağlığı; diş, diş eti ve çevre dokuların sağlığının bir bütünüdür. Bu bütünün bir parçasında bozulma olursa diğer tüm parçaları etkiler. Diş eti sağlığının bozulması; diş etinde kızarıklık, diş eti kanaması ve ağız kokusu olarak belirti verebilir. Diş sağlığının bozulması ise; diş renginde sararma, kararma, soğuk-sıcak hassasiyeti ve ağrı olarak belirti verir. Toplumda sık görülmeye başlayan reflü hastalığı da ağız ve diş eti sağlığını olumsuz etkiler. Reflü sonucu ağız ortamına kadar gelen mide asidi, diş ve diş etleri için çok kuvvetli asit içerir. Bu, tükürüğün tolere edemeyeceği kadar kuvvetli bir asittir. Eğer ağzınızı bol su ile çalkalamıyor, dişlerinizi yeterince fırçalamıyorsanız; hem dişlerde, hem de diş etlerinde geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşabilir. Ağız içinde asidin yaptığı tahrişe bağlı olarak, diş eti iltihaplanmaları (gingivit) ve diş minesi kaybına bağlı diş çürükleri gelişebilir. Diş çürükleri yıllar içerisinde yavaş geliştiği için hastalar tarafından erken dönemde fark edilemeyebilir. Bu nedenle reflü belirtileri olup ağız içi yakınmaları da olan hastaların erken dönemde diş hekimi tarafından muayene edilmeleri çok önemlidir.”

AMAÇ TAMİR EDİLMESİNİ SAĞLAMAK

“Reflüsü olan kişiler mutlaka yumuşak fırça kullanmalı” diyerek uyaran Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bunu şöyle açıklıyor: “Bunun sebebi mide asidi sonucu yumuşamaya başlamış olan diş minesinin; aşındırmadan, diş macunu ve tükürüğün yardımı ile tamir edilmesinin sağlanmasıdır.”

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ OLUR

“Reflü aynı zamanda diş etlerinde de geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir” diyen Kökdemir, “Bunlar diş eti çekilmesi ve diş eti iltihabı olarak kendini gösterebilir. Diş etlerinizi bu zararlardan korumak için bol su içmeli, ağzınızı bol su ile çalkalamalı ve gece yatarken diş ve diş etlerinizi iyi bir şekilde fırçalamalısınız. Aynı zamanda altı ayda bir veya daha sık diş hekimi kontrolüne gitmek, kişilerin gözünden kaçabilen ufak hasarların kalıcı hasarlara dönüşmeden tedavi edilmesini sağlayacaktır” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
reflü Pertev Kökdemir

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