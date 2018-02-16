Rektör Battal’dan iki nakil ve tüp bebek merkezi müjdesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde bazı nedenlerden dolayı ara verilen böbrek nakil merkezinin tekrar hizmete başladığını, karaciğer nakli ve tüp bebek merkezi için de çalışma başlattıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, teknik nedenlerden dolayı ara verilen böbrek nakil merkezinin yeniden hizmete açıldığını ifade etti. Böbrek hastalarının uygun donör bulması durumunda nakil işlemlerini gerçekleştireceklerini dile getiren Rektör Battal, “Bazı teknik nedenlerden dolayı böbrek nakli ameliyatlarına ara vermiştik. Artık her şey yolunda ve başladık. Şu an bir börek vericisi bulunduğu anda börek nakli yapabilecek altyapımız hazır. Eğer hastalarımızdan donör bulan varsa bunu bize bildirsinler. Onun artık böbrek naklini yapabiliriz” dedi.

“Karaciğer nakli altyapımız tamam”

Karaciğer nakil merkezi için altyapılarının da tamamlandığını söyleyen Battal, “Karaciğer nakil merkezi için çalışma başladık. Konuyla ilgili müracaatlarımızı da yapıyoruz. Onu da çok kısa sürede başlatacağız” ifadelerini kullandı.