Rektör Budak’tan yerli ve milli ürün geliştiren Egeli akademisyenlere tebrik

Diyabet hastalarının ayaklarında meydana gelen yaraların tedavisine yönelik Ege Üniversitesi öğretim üyeleri yeni bir ilaç geliştirdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu önemli başarıya imza atan EÜ Eczacılık Fakültesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç.Dr. ipek Eroğlu ve Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi’yi ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Diyabet hastalarının ayaklarında meydana gelen yaraların tedavisine yönelik Ege Üniversitesi öğretim üyeleri yeni bir ilaç geliştirdi. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen patentli, yeni biyoaktif yara örtüsünün diyabet hastalarının ayaklarında meydana gelen yaraların tedavisine imkan sağlayabileceği görüldü. Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu önemli başarıya imza atan EÜ Eczacılık Fakültesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç.Dr. ipek Eroğlu ve Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi’yi ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Rektör Budak, “Gelişen teknoparkımız ve bilimsel alt yapımız ile ülkemiz ekonomisine katma değeri yüksek ürünler kazandırmaya önem veriyoruz. Bu noktada önemli bir potansiyele sahibiz. Yeni geliştirilen ürünümüzün oluşumunda üniversitemiz Eczacılık ve Tıp Fakülteleri’nin işbirliği söz konusu. Bu işbirliği ile ülkemize değerli bir örnek daha sunduğumuzu düşünüyorum. Öğretim üyelerimizin bu başarısı sağlık alanındaki klinik başarımızın bilimsel alanda da devam ettiğini gösteriyor. Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından olan diyabetin ayaklarda yol açtığı hasarı tedavi eden bu ilaç için akademisyenlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu. Dermalix’in yaraların hızlı ve etkili tedavisini sağladığını ifade eden Prof.Dr. Özgen Özer ise “Diyabet hastalığı kontrol altına alınamadığında, özellikle ayaklarda ülserle seyreden ve ayağın kesilmesine kadar giden yaralar nedeniyle ciddi bir sağlık sorunu oluşturuyor. Ürünümüz yara bölgesindeki hücreler ile etkileşerek sağlıklı doku oluşumunu sağlıyor. Derinin doğal bileşenlerinden oluşan biyoaktif yara örtüsü, süngerimsi ve ağsı yapısıyla iyileşmeyi hızlandırıyor. Doğrudan yara üzerine koyulan ürün bir süre sonra kendiliğinden yok olurken yara bölgesindeki hücrelerden sağlıklı doku oluşumunu mekanik olarak sağlayabiliyor” dedi.

Türkiye’de 7 milyon diyabet hastası var

Tip 2 diyabet (şeker) hastalığı dünya genelinde en çok rastlanan sağlık sorunlarından biri. Dünyada 2013 yılı itibari ile diyabetli kişi sayısı 382 milyon iken bu sayının 2015 yılında yüzde 55 oranında artarak 592 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bilim insanlarının elindeki verilere göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon diyabet hastası bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Hastaların 1 milyondan fazlasında diyabete bağlı yara ve 500 bine yakınında ise diyabetik ayak yarası bulunuyor. Bu tip sağlık sorunları kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklardan sonra en fazla harcama yapılan sorunlar ve sadece diyabetik ayak için yılda 475 milyon TL harcanıyor.

Dermalix 2018 yılında piyasaya sunulacak

Dermalix olarak tescil edilen biyoaktif yara örtüsünün deneysel çalışmaları EÜ Eczacılık Fakültesinden öğretim üyeleri Prof.Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç.Dr. ipek Eroğlu ve Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi tarafından gerçekleştirildi. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde ürün yaranın iyileştirilmesinde üstün bir performans ortaya koydu. Klinik araştırmalar kapsamında EÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim üyesi Prof. Dr. Şevki Çetinkalp ve Uzm. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı bir çalışma yürütülüyor. Ürün, ABD ve Avrupa dahil pek çok ülkede mevcut patent başvurularında onay alıp tescillenmeye devam ediyor. Dermalix’in, 2018 yılının ikinci yarısında piyasaya sunulması hedefleniyor.