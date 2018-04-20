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Rektör Çakar, “Ruhsat için başvuru yapıldı“

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çakar, “Ruhsat için başvuru yapıldı“

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, köylerde tıbbi bitki ekimlerinin başladığını Sağlık Bakanlığı’na ilk ürünlerin ruhsatı için başvuru yaptıklarını, onay alınması halinde ürünlerin ilk etapta Üniversitede daha sonra farklı noktalarda raflarda yerini alacağını söyledi.
Düzceli basın mensuplarının İşadamı Faruk Türkseven ile birlikte başlattıkları çay simit sohbetinin bu haftaki konuğu Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar oldu.
Rektör Çakar, bu tür toplantıların geri bildirim açısından çok faydalı olduğunu kaydederek “Çok güzel bir atmosfer davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizle ilgili, Düzce ile ilgili, hatta kişisel çok şey konuşma ve paylaşma fırsatı bulduk. Haftayı güzel kapattık. Umarım tekrar etmek nasip olur. Bazen koşuşturma içerisinde önemli olduğunu fark edemediğimiz pek çok konuyu istişare etme fırsatı bulduk. Basın mensuplarının her yerde gözü kulağı var. Bu tür toplantıları bizim için çok güzel bir geri bildirim fırsatı oluyor” dedi.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgi veren Çakar, Sağlık Bakanlığı’na ilk ürünlerin ruhsatı için başvuru yapıldığını dile getirerek “Sağlık alanında ihtisaslaşıyoruz. Çok hızlı devam ediyoruz. Bütçemiz açıldı. Özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uzmanlaşıyoruz. Köylerde tıbbi bitki ekimlerimiz başladı. Bizim ilaç ekstraktı, tıbbi yağlar, kremler gibi alanlarda ARGE çalışmalarımız hala devam ediyor. Sağlık Bakanlığına ilk ürünlerin ruhsatı için başvurumuzu yaptık. İlk etapta kendi üniversitemiz daha sonra farklı raflarda yerini alacak. Diğer taraftan hem apiterapi yani kestane ve ıhlamur ekimleri yapılıyor. Amiterapi için yapacağımız etkinliklerin altyapısını oluşturulması işi hızla devam ediyor. Önemli olan bütçemizin açılmasıydı” ifadelerinde bulundu.

Rektör Çakar, “Ruhsat için başvuru yapıldı“

Rektör Çakar, “Ruhsat için başvuru yapıldı“

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