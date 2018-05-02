Rektum tümörüne neştersiz çözüm

Rektum kanserlerinin sık görüldüğünü anlatan Sağlam, bunun hem erkek hem de kadınlarda üçüncü sıklıkta görülen kanser olduğunu belirtti. Sağlam, hastalığın genellikle 40 yaş ve sonrasında görüldüğünü dile getirerek, 50 yaşın üstündekilerde tarama amaçlı kolonoskopi yapılmasını ancak aile öyküsü olanlarda bunun daha erken yaşlara çekilmesini önerdiklerini aktardı.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, rektumun bağırsakların son bölümünde, anal kanalın hemen üstünde yer alan bir organ olduğunu söyledi.

LEFKOŞA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Rektum kanserinde uygulanan etkin doz radyoterapi, beraberinde kullanılan ilaç tedavisi ve düzenli kontrol ile hastaya cerrahi uygulanmadan ve kalıcı torba takılmadan tedavi şansı sunuyor. Yöntem, yaşam kalitesi bozulmadan hastanın tedavisine olanak da sağlıyor.

Hastalığın dışkılamadaki değişiklikler, kabızlık, ishal atakları ve kanamayla kendini gösterdiğini kaydeden Sağlam, tümörün yerleştiği yere göre tıkanıklık da yapabildiğine işaret etti.

- "Sağ kalım süreleri cerrahi yapılan hastalar ile benzer"

Prof. Dr. Sağlam, rektum bölgesi hastalıklarında uzun yıllar cerrahi tedavi uygulandığını belirterek, özellikle 5 santimetre ve altında yerleşen tümörlerde yapılan cerrahide genellikle hastaya kalıcı torba takıldığını söyledi.

Bu bölgedeki tümörlere, radyoterapi sonrası tedavi yanıtına göre cerrahi yapılmadan düzenli ve yakın takip uygulanmaya başlandığını anlatan Sağlam, bu konuda yapılan araştırmalardan da başarılı sonuçlar elde edildiğini bildirdi. Sağlam, şöyle devam etti:

"Brezilya'da yapılan bir çalışma, radyoterapi ve ilaç tedavisi sonrasında hastaların yaklaşık üçte birinde hastalığın tamamen ortadan kalktığını ve hastaların yakın takibe alınabildiğini ortaya koydu. Cerrahi yapılmadan izlenen bu grup hastada, yinelemeler erken yapılan kolonoskopi ile tespit edebildi. Yineleyen hastalıklarda da sınırlı olarak yineleme bölgeleri alınarak takibe devam edildi. Bu şekilde etkin doz radyoterapi ve beraberinde kullanılan ilaçla tedavi edilen hastaların sağ kalım süreleri cerrahi yapılan hastalar ile benzer bulundu."