Rize'de deniz dolgusuna yapılacak şehir hastanesinin yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Rize mitinginde deniz dolgusu üzerinde inşa edileceğini duyurduğu şehir hastanesi projesi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilecek hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak hastanede, 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak. Hastanede, Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanesi de yer alacak. Rize Şehir Hastanesi, 19 yıl önce ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan Gülbahar Mahallesi'ndeki yat limanı sahasında yapılacak.

Kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusu olan Rize'de; Rize-Artvin Havalimanı, Batı Park, Çay Çarşısı Projesi'nden sonra şehir hastanesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş olacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Şehir Hastanesi'nin muhteşem bir proje olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize Şehir Hastanesi'ni müjdeledi. Hastane Rize'ye hayırlı olsun" dedi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: FİZİBİLİTE YAPILIRSA PROJE MÜMKÜN

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, dolgu alanı üzerine yapılması planlanan şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli planlama ve fizibilite çalışması yapıldığı takdirde böyle bir projenin yapılmasının mümkün olduğunu söyleyen Yazıcı, "Önümüzde bir Hollanda örneği var. Hollanda su seviyesinin altında şehirler üretiyor. Bunu yaparken altyapıyı, trafiği ve diğer konuları rasyonel bir çözüme kavuşturuyor. Rize'nin hastane ihtiyacı olduğu bir gerçektir" dedi.

Dolgu alanları ile ilgili uyarılarda bulunan ve yağışla birlikte gelen suların deşarjının Rize için önemli bir konu olduğunu söyleyen Yazıcı, şunları kaydetti: