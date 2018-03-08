Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

Rize Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” konusunda eğitim verildi.
1-7 Mart Yeşilay Haftası Kapsamında Rize İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda öğrencilere yönelik “Bağımlılık Yapıcı Maddeler, Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı” konularında eğitim semineri yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı Umay Aytin tarafından gerçekleştirilen seminerde yaklaşık 80 ortaokul öğrencisine ulaşıldı. Aytin, Madde Bağımlılığı kadar Teknoloji Bağımlılığı’nın da ülkemizde giderek arttığına dikkat çekerek her türlü bağımlılıkla mücadele etmek gerektiğini ve gençlerin erken yaştan itibaren bağımlılıklar konusunda bilinçlendirilmesi gerekliliği üzerinde durdu.
Katılımın ve ilginin yoğun olduğu seminer öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ile tamamlandı.
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