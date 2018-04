Rize’de otizmli çocuklar için yürüyüş düzenlendi

Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği tarafından otizmli çocuklar için yürüyüş düzenlendi.

Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği (ROMED) tarafından Nisan ayı içinde kutlanan Dünya’da Otizm haftası nedeniyle kentte "Sevgiyle ve Sporla Farklı Hayatlara Dokunalım" adlı bir yürüyüş düzenlendi.

Rize Belediye Tuzcuoğlu Memişağa Parkı önünden başlayıp Rize Sahil dolgu alanındaki lunaparkta sona eren yürüyüşe, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve eşi Esma Bektaş, Rize AK Parti Milletvekili Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap’ın eşi Menduha Kasap, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı İshak Alim, ROMED Başkanı Resul Usta, ile Gönül Elçileri Derneği, sivil toplum kuruluşları, emniyet mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından otizm konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşür ve afişler dağıtıldı.

Usta, burada yaptığı açıklamada, otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artmakta olduğunu söyleyerek, "1985 yılında her 2 Bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, 2001 yılında 250, 2013 yılında ise 88 çocuktan birine denk gelirken günümüzde doğan her 60 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı, kızlardan 4 kat fazladır" dedi.

Otizmli ailelere ulaşmak onları otizm konusunda bilinçlendirmek, destek olmak ve yaşadıkları sıkıntıları bir nebze olsun paylaşarak hafifletmek adına çalışmalar yaptıklarını belirten Resul Usta, sözlerine şöyle devam etti, " Otizm, doğuştan gelen beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından kaynaklanan ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen genellikle 3 yaşından ortaya çıkarak bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz etkileyen hastalıktır. Erken yaşta tanı alan çocuklar doğru yöntemlerle eğitim alarak bireysel ihtiyaçlarını karşılar duruma gelebilir, okula gidebilir, yaşıtlarının sahip olduğu bir takım becerilere sahip olarak toplumda yerlerini alabilirler"

Otizm farkındalık ayı çerçevesinde tüm dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve bilinirliğinin artırılarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyleyen Usta, "Otizmle yaşamayı kabullenmek anne ve için uzun, zorlu ve inişli çıkışlı bir süreçtir. Ailede her birey bu süreci farklı yaşayarak durumu anlamakta ve kabullenmekte sorunlar yaşayabilir. Bizde sizleri otizm alanında yeterli eğitim ve sosyal hakların elde edilmesi için uğraş veren derneğimizi desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan aileler ve çocukları yürüyüş sonrası lunaparkta eğlenceli anlar yaşadı.