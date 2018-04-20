Rize’de yatağa bağımlı hastalara karyola desteği verildi

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından evde sağlık hizmeti alan hastaların karyola ihtiyaçları karşılanıyor.
İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada konu ile ilgili yaptığı açıklamada bugüne kadar toplamda 946 kişinin hasta karyolası ihtiyacının giderildiğini dile getirerek “Evde sağlık hizmeti alan hastalarımızın bir kısmı maddi durumları nedeniyle ihtiyaç duydukları tıbbi cihaz ve karyola ihtiyaçlarını karşılamakta sorun yaşamaktadırlar. Rize İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu kapsamda hizmet alan hastalara bugüne kadar 946 hasta karyolası ve ihtiyaç duydukları diğer tıbbi cihazlar konusunda tarafımızdan destek verilmiştir. Yatağa bağımlı hastalarda yatak yaralarının oluşmaması, beslenme ve bakım ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için ayarlanabilir hasta karyolalarının önemi büyüktür. Müdürlük olarak imkânlarımız ölçüsünde hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belirtilen karyolalar SGK tarafından ödeme kapsamında olmadığı için öncelikle hastanelerimizde bulunan ihtiyaç fazlası karyolaları bu amaçla değerlendirdik sonrasında ise hayırseverlerden ve İl Özel İdaresinden aldığımız destekle bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.
İl Özel İdaresi 40 adet ayarlanabilir karyola bağışladı
İhtiyaç sahibi ve beklenti halinde tüm hastalarımıza ulaşabilmek için daha çok hasta karyolasına ihtiyacımız olduğunu belirten Tepe, “Bu anlamda 40 adet ayarlanabilir hasta karyolasını müdürlüğümüze bağışlayan, duyarlılıkları ile bizleri ve hastaları mutlu eden Rize İl Özel İdaresi’ne bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Haslarımıza dağıtımını yaptığımız bu karyolalar ihtiyaçları bittikten sonra Müdürlüğümüze geri iade edilecek ve ihtiyacı olan başka hastaların kullanımına verilecektir. Sıra bekleyen tüm hastalarımıza karyola desteği sağlanılmış olduğunu belirterek, hasta karyolası ihtiyacı olan yatalak hastalarımızın yakınları, aile hekimlerine veya hastanelerden taburcu olduklarında hastane doktorlarına başvurup ’hasta karyolası kullanması uygundur’ şeklinde basit bir yazı temin etmek suretiyle bizlere başvurmaları durumunda kendilerine karyola yardımında bulunabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
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