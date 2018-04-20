Rize’de yatağa bağımlı hastalara karyola desteği verildi

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından evde sağlık hizmeti alan hastaların karyola ihtiyaçları karşılanıyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada konu ile ilgili yaptığı açıklamada bugüne kadar toplamda 946 kişinin hasta karyolası ihtiyacının giderildiğini dile getirerek “Evde sağlık hizmeti alan hastalarımızın bir kısmı maddi durumları nedeniyle ihtiyaç duydukları tıbbi cihaz ve karyola ihtiyaçlarını karşılamakta sorun yaşamaktadırlar. Rize İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu kapsamda hizmet alan hastalara bugüne kadar 946 hasta karyolası ve ihtiyaç duydukları diğer tıbbi cihazlar konusunda tarafımızdan destek verilmiştir. Yatağa bağımlı hastalarda yatak yaralarının oluşmaması, beslenme ve bakım ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için ayarlanabilir hasta karyolalarının önemi büyüktür. Müdürlük olarak imkânlarımız ölçüsünde hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belirtilen karyolalar SGK tarafından ödeme kapsamında olmadığı için öncelikle hastanelerimizde bulunan ihtiyaç fazlası karyolaları bu amaçla değerlendirdik sonrasında ise hayırseverlerden ve İl Özel İdaresinden aldığımız destekle bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.